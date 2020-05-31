«الديهي»: «الإخوان» تستغل مظاهرات أمريكا لتحقيق أهدافها

«الديهي»: «الإخوان» تستغل مظاهرات أمريكا لتحقيق أهدافها
الأحد 31/مايو/2020 - 09:59 م
سناء إسماعيلطباعة
قال الإعلامي نشأت الديهي إن الإخوان لا يتركون أي تجمع إلا ويتواجدون به، مشيرًا إلى أن الإخوان استغلوا تظاهرات أمريكا للتنديد بمقتل مواطن أسود على يد الشرطة؛ للخروج بلافتات مكتوبة عليها: "نحن لسنا عربا حتى يقتلونا ونصمت"، معقبًا: "شوية ويقولوا نحن لسنا مصريين ليقتلونا ونصمت".
وعرض "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الأحد، الصورة الحقيقية التي تم فبركتها من قبل الإخوان لتظاهرات أمريكا، مكتوب عليها: "توقفوا عن قتلنا"، معقبًا: "الإخوان يستغلوا آلام الناس لتحقيق أهدافهم".
ونوه، بأن الإعلامي عبد الفتاح فايد، مسئول الملف المصري بقناة "الجزيرة" القطرية، نشر تغريدة عبر "تويتر"، بها الصورة الحقيقة والمفبركة لتظاهرات أمريكا، معلقًا: "أعتذر عن الصورة المزيفة من المظاهرات الأمريكية، وشكرا للأصدقاء الذين صححوا الخطأ أحيانا الحقيقة تكون أكثر سوءً من الصور المزيفة"، معلقًا: "كم صورة مزيفة ينبغي أن تعتذر عنها؟".
وعرض "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الأحد، الصورة الحقيقية التي تم فبركتها من قبل الإخوان لتظاهرات أمريكا، مكتوب عليها: "توقفوا عن قتلنا"، معقبًا: "الإخوان يستغلوا آلام الناس لتحقيق أهدافهم".
ونوه، بأن الإعلامي عبد الفتاح فايد، مسئول الملف المصري بقناة "الجزيرة" القطرية، نشر تغريدة عبر "تويتر"، بها الصورة الحقيقة والمفبركة لتظاهرات أمريكا، معلقًا: "أعتذر عن الصورة المزيفة من المظاهرات الأمريكية، وشكرا للأصدقاء الذين صححوا الخطأ أحيانا الحقيقة تكون أكثر سوءً من الصور المزيفة"، معلقًا: "كم صورة مزيفة ينبغي أن تعتذر عنها؟".