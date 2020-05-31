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الأحد 31 مايو 2020 الموافق 08 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

«الديهي»: «الإخوان» تستغل مظاهرات أمريكا لتحقيق أهدافها

الأحد 31/مايو/2020 - 09:59 م
الديهي
الديهي
سناء إسماعيل
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قال الإعلامي نشأت الديهي إن الإخوان لا يتركون أي تجمع إلا ويتواجدون به، مشيرًا إلى أن الإخوان استغلوا تظاهرات أمريكا للتنديد بمقتل مواطن أسود على يد الشرطة؛ للخروج بلافتات مكتوبة عليها: "نحن لسنا عربا حتى يقتلونا ونصمت"، معقبًا: "شوية ويقولوا نحن لسنا مصريين ليقتلونا ونصمت".

وعرض "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الأحد، الصورة الحقيقية التي تم فبركتها من قبل الإخوان لتظاهرات أمريكا، مكتوب عليها: "توقفوا عن قتلنا"، معقبًا: "الإخوان يستغلوا آلام الناس لتحقيق أهدافهم".

ونوه، بأن الإعلامي عبد الفتاح فايد، مسئول الملف المصري بقناة "الجزيرة" القطرية، نشر تغريدة عبر "تويتر"، بها الصورة الحقيقة والمفبركة لتظاهرات أمريكا، معلقًا: "أعتذر عن الصورة المزيفة من المظاهرات الأمريكية، وشكرا للأصدقاء الذين صححوا الخطأ أحيانا الحقيقة تكون أكثر سوءً من الصور المزيفة"، معلقًا: "كم صورة مزيفة ينبغي أن تعتذر عنها؟".

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