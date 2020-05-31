«معلمو بني سويف»: 13 ألف جنيه للمعلم المصاب بكورونا و30 ألفا للمتوفى

أعلن مصطفى الديب، نقيب المعلمين ببني سويف، اليوم الأحد، منح المصابين من المعلمين بفيروس كورونا 3 آلاف جنيه، وأسرة المتوفى 10 آلاف جنيه، بخلاف ما أعلنت عنه النقابة الفرعية.وأضاف الديب، في تصريحات صحفية، أن النقابة العامة للمعلمين، برئاسة خلف الزناتي، قررت بشكل عام منح المعلم المصاب بمرض كورونا وتم حجزه في أي مستشفى تابعة لوزارة الصحة أو أي مكان خصصته له وزارة الصحة مبلغ 10 آلاف جنيه على أن يقدم الأوراق الرسمية الدالة على ذلك، ومنح أسرة المتوفى بإحدى مستشفيات العزل 20 ألف جنيه فور تقديم الأوراق المطلوبة، بجانب مستحقاته النقابية الأخرى.واستطرد، أن تقديم الطلبات والأوراق يتم عن طريق اللجان النقابية والنقابات الفرعية التي تقوم بدورها بتسليمها للنقابة العامة.