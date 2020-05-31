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الأحد 31 مايو 2020 الموافق 08 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«رجال الأعمال» تؤكد حرصها على النهوض بالمشروعات في ظل كورونا

الأحد 31/مايو/2020 - 09:54 م
المهندس أحمد الزيات،
المهندس أحمد الزيات، عضو لجنة التشيد
أسماء إبراهيم
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أشاد المهندس أحمد الزيات، عضو لجنة التشيد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، بقرار الحكومة بعودة الحياة لطبيعتها، ما من شأنه تنشيط حركة الإنتاج، والحرص على الحفاظ على حجم الإنتاج.

وأكد الزيات لـ"الدستور"، أهمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في دعم والنهوض بالاقتصاد المحلي، مشيرًا إلى حرص جمعية رجال بالنهوض بالقطاع في ظل وبعد وباء كورونا.

وأضاف عضو لجنة التشيد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن جمعية رجال الأعمال المصريين أرسلت عدة توصيات إلى مجلس الوزراء للنهوض بالقطاع، مطالبين بتأجيل سداد القروض، بالإضافة إلى إنشاء منصة تشتمل على قاعدة بيانات منتجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة لمعرفة احتياجات المصانع الكبيرة منها.

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