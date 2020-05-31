«رجال الأعمال» تؤكد حرصها على النهوض بالمشروعات في ظل كورونا

أشاد المهندس أحمد الزيات، عضو لجنة التشيد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، بقرار الحكومة بعودة الحياة لطبيعتها، ما من شأنه تنشيط حركة الإنتاج، والحرص على الحفاظ على حجم الإنتاج.وأكد الزيات لـ"الدستور"، أهمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في دعم والنهوض بالاقتصاد المحلي، مشيرًا إلى حرص جمعية رجال بالنهوض بالقطاع في ظل وبعد وباء كورونا.وأضاف عضو لجنة التشيد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن جمعية رجال الأعمال المصريين أرسلت عدة توصيات إلى مجلس الوزراء للنهوض بالقطاع، مطالبين بتأجيل سداد القروض، بالإضافة إلى إنشاء منصة تشتمل على قاعدة بيانات منتجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة لمعرفة احتياجات المصانع الكبيرة منها.