مع دخول الصيف.. طرق طبيعية للتخلص من حروق الشمس

- أخذ حمام بارد

- شرب المياه

- "ماسك" اللبن الزبادي

- جل الألوفيرا

- "ماسك" البطاطا المسلوقة

تبدأ التوقعات الفلكية بالتحذير من أشعة الشمس الضارة بالتزامن مع قدوم فصل الصيف وفك الكثير من الدول إجراءات الإغلاق المفروض لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، والتي ينطلق معها الأفراد إلى ساعات العمل الصباحية أو للذهاب إلى الشواطئ، ما يعني التعرض لأشعة الشمس، وتعرض البشرة للإجهاد أو الحروق والتصبغات.ونقدم في النقرير التالي طرقا مختلقة وطبيعية للتخلص من الحروق البسيطة دون الحاجة لأدوات التجميل أو الذهاب للأطباء، بحسب خبيرة التجميل سمر خالد:طرق للتخلص من حروق الشمس داخل المنزل:يمكن للحمام البارد أن يعمل على تبريد الجلد من حروق الشمس، والحد منها، كما يمكن خلط بعض المواد الطبيعية وإضافتها إلى الماء، وتطبيقها على الجلد لتخفيف الألم والأعراض الأخرى الناتجة عن حروق الشمس، مثل ماء الورد، الشوفان، وخل التفاح.تلعب المياه دورا كبيرا في التخلص من حروق أشعة الشمس، حيث إن الماء يسحب السوائل من سطح الجلد، ما يقلل كمية الماء الواصلة إلى باقي أجزاء الجسم، وعليه فإن الإكثار من شرب الماء يحمي من التعرض للجفاف.يساعد اللبن الزبادي أو الرايب في التخفيف من آثار الحرق والتخلص منها أيضا بشكل كبير، كما يهدئ البشرة، ويمكن استخدامه من خلال تطبيقه على الوجه مع الخيار لترطيب البشرة، أو من خلال وضعه على أجزاء من الجسم، وتركه حتى يجف، وغسله بالماء البارد.يجب استخدام واقٍ من الشمس قبل الخروج إلى الشواطئ، وذلك من خلال استخدام "جل الألوفيرا" بطريقة سهلة للحد من حروق الشمس، كما ينصح بتطبيق جل الصبار أيضا لاحتوائه على مركبات علاجية، تحفز معالجة الجلد المتضرر من أشعة الشمس، وعلى عناصر مسكنة للألم، ما يجعله مثاليًا لعلاج حروق الشمس.بوضع البطاطا المسلوقة بعد هرسها، يمكن تبريد الحروق التي تتسببت بها أشعة الشمس، حيث يعمل النشا الموجود في البطاطا على سحب الحرارة من المنطقة المتأثرة بالحرق، ويقلل الألم ويسرع من عملية الشفاء.