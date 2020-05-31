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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزير التعليم: إعلان نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي 6 يونيو

الأحد 31/مايو/2020 - 09:40 م
الدكتور طارق شوقي
الدكتور طارق شوقي
ريم محمود
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أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أن الوزارة ستعلن نتيجة امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي رسميا يوم السبت ٦ يونيو ٢٠٢٠ عبر موقعها الرسمي، محذرا من التضليل.

وقال "شوقي" في تصريح عبر حسابه على "فيسبوك": "للمرة الثانية.. كل ما يتم تداوله بخصوص الثانوية العامة بخلاف القنوات الرسمية لا أساس له من الصحة ولا يستند لأي معلومات ولا مصداقية له على الإطلاق".

وأضاف: تبدأ الامتحانات يوم ٢١ يونيو ٢٠٢٠ القادم بإذن الله بتأمين وتعقيم كاملين.

واعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جدول امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 20202019، بالمواعيد الجديدة.

وتبدأ امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 20202019 اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 21 يونيو 2020 وتستمر حتى يوم الثلاثاء 21 يوليو 2020.

وأكد الدكتور طارق شوقي أنه سيتم تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية وتعقيم اللجان وذلك حفاظًا على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب.

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