ألف وفاة بكورونا في تشيلي

قالت وزارة الصحة في تشيلي اليوم الأحد، إن أكثر من ألف شخص توفوا جراء فيروس كورونا مع حدوث 827 حالة وفاة خلال شهر مايو وحده مع انتشار الجائحة بشكل سريع في تشيلي.وأضافت الوزارة أنه يوجد في تشيلي 99688 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس حتى الآن من بينها 1054 حالة وفاة.وقالت وكيلة وزارة الصحة بولا دازا في كلمة تلفزيونية: " نعرف إننا في أصعب أسابيع، ونتخذ قرارات واجراءات يوميا لاحتواء المرض".