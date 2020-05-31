رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 31 مايو 2020 الموافق 08 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ألف وفاة بكورونا في تشيلي

الأحد 31/مايو/2020 - 09:37 م
كورونا
كورونا
وكالات
طباعة
قالت وزارة الصحة في تشيلي اليوم الأحد، إن أكثر من ألف شخص توفوا جراء فيروس كورونا مع حدوث 827 حالة وفاة خلال شهر مايو وحده مع انتشار الجائحة بشكل سريع في تشيلي.

وأضافت الوزارة أنه يوجد في تشيلي 99688 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس حتى الآن من بينها 1054 حالة وفاة.

وقالت وكيلة وزارة الصحة بولا دازا في كلمة تلفزيونية: " نعرف إننا في أصعب أسابيع، ونتخذ قرارات واجراءات يوميا لاحتواء المرض".

موضوعات متعلقة

الصف الثالث الإعدادى.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 الإسكندرية وباقي المحافظات Nategtk

قصة وفاة ابنة حسن حسنى التى تسببت له فى اكتئاب

«صحة الدقهلية»: تطبيق العزل الأمني على 49 قرية بسبب «كورونا»

الصحة: 50% من مصابى كورونا يصلون المستشفيات فى حالة متأخرة جدًا

الصور

image description

المواطنون ملتزمون بالكمامات في المناطق الريفية

image description

التزام المواطنين بالكمامات يظهر بوضوح فى الشوارع والمواصلات

image description

المواطنون ملتزمون بارتداء الكمامة في المترو (صور)

image description

جنازة الفنان الراحل حسن حسني

image description

التزام المواطنين بارتداء الكمامة في القطارات

الأكثر قراءة

«النقل» تعلن تعديل مواعيد مترو الأنفاق لتناسب قرار حظر التجوال

الصحة: 46 وفاة و1536 إصابة جديدة بكورونا

مواعيد جديدة لحظر التجوال بداية من اليوم

الصف الثالث الإعدادى.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 الإسكندرية وباقي المحافظات Nategtk

إنفوجراف

image description

«الصحة» توضح أفضل طريقة لتطهير الكمامة القماش

image description

فى اليوم العالمى للامتناع عن التدخين.. أرقام تهمك (إنفوجراف)

image description

كيفية تحميل واستخدام «تطبيق صحة مصر» (انفوجراف)

image description

5 إصابات بفيروس كورونا بين نواب البرلمان (إنفوجراف)

أيام زمان

قصة الخطابات المجهولة بين رئيس فرنسا «ميتران» ونجيب محفوظ

محمود المليجي.. طالب صباحًا نشال ظهرًا والأستاذ رآه في القيود ولم يضمنه

فايزة أحمد.. شيخ ضرير علمها العزف وغنت تحت تهديد بالقتل

«العائلة».. المسلسل الوحيد الذي تابعه مفتي الجمهورية الأسبق في رمضان

نجم الساعة

محمود المليجي.. طالب صباحًا نشال ظهرًا والأستاذ رآه في القيود ولم يضمنه

الصحة

«البق» يمنح البشرية أملًا في تطوير لقاح كورونا

دراسة تكشف فائدة القهوة فى معالجة اضطرابات الهضم

الكنديون يعانون من تدهور صحتهم العقلية بسبب إجراءات التباعد الاجتماعي

تحالف «كورونا» و«التبغ» يدمر صحة الإنسان

منوعات

«بيت جميل أونلاين» يقدم ورش عمل مجانية في الحرف والفنون التراثية

الأرجنتين تدرس دعم شركة الطيران الحكومية بـ 880 مليون دولار

مالطا تقرر إعادة فتح مطارها أول يوليو

تأجيل العمل في خط سكة حديد يربط سنغافورة بماليزيا حتى نهاية العام

مقالات الرأي
ماجد حبته
أحزاب الإرهابيين وشوارعهم
عمرو خالد
«رب اشرح لى صدرى».. دعاء كل من ضاقت به نفسه
د. منى حلمى
زمن ارتداء الأقنعة.. والكمامات والنوم فى زجاجات المطهرات
لواء.حمدى البطران
مقدماتُ حربِ 1967 [2]
المزيد

الثقافة

«الثقافة بين إيديك».. نبيل حداد يقرأ فصلًا من «بهجة السرد»

رحيل عميد بائعي الكتب المستعملة بسور الأزبكية

«النزيل رقم 1».. رواية لمعاناة الجيش الأبيض في مواجهة كورونا

رواية «الباشا».. نظرة جديدة لحياة «نوبار»