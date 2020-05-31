ارتفاع إصابات كورونا في اليمن لـ323

ارتفع عدد الإصابات المعلنة في اليمن بفيروس كورونا إلى 323 حالة، بعد تسجيل 13 حالة جديدة خلال الساعات الماضية.وقالت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا، التابعة للحكومة الشرعية، في نشرتها اليومية، إنها سجلت 13 إصابة جديدة خلال الساعات الماضية، وحالتي وفاة لإصابات مسجلة سابقا، ليرتفع عدد الإصابات في المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى 323، بينها 80 حالة وفاة و14 حالة تعافي.ولم يعلن الحوثيون حتى اليوم بشكل رسمي عن حصيلة المصابين بفيروس كورونا في المناطق الخاضعة لسيطرتهم.