الجيش الليبي يكشف حقيقة تواجد طائرات روسية في ليبيا

قال اللواء أحمد المسماري، المتحدث الرسمي باسم الجيش الليبي، إن الجيش الليبي يواجه تنظيمات إرهابية تكفيرية مدعومة من أردوغان بشكل مباشر، مرتزقة سوريين وضباط أتراك، مشددًا على أن القوات الجوية قامت بسلسلة من الغارات الجوية على أهداف معادية لمنع نقل أسلحة للمرتزقة، وتم تدمير كثير من الأهداف بهذه الغارات.وأضاف "المسماري"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "بالورقة والقلم" تقديم الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية "TEN"، اليوم الأحد، أن قطاعات جنوب شرق طرابلس وطرابلس، بها معارك متواصلة واشتباكات عنيفة على كافة المحاور، وتم سحب واستدراج العدو لمناطق استراتيجية، وساعد هذا في القضاء على مئات المقاتلين من المرتزقة.وأكد المتحدث الرسمي باسم الجيش الليبي، أن المعلومات عن وصول طائرات روسية للداخل الليبي، غير صحيح، مشددًا على أنه كلما حققت القوات المسلحة الليبية نجاحا في حربها على الإرهابيين والتكفيريين يتم نسبه لدول أخرى، مؤكدًا أن جميع الطائرات التي تعمل الآن طائرات ليبية.