تعرف على تردد قناة scare tv على الأقمار الصناعية 2020

تردد قناة Scare TV الجديد 2020



تبث قناة سكار تي في Scare TV محتواها دون توقف أو انقطاع أو تشويش طوال اليوم على مدار الساعة.

تهتم قناة سكار تي في Scare TV بالمحافظة على نسب المشاهدة المرتفعة من خلال ما تقدمة من أقوى أفلام الرعب والأكشن الأجنبية، وذلك بترجمة عربية مميزة وواضحة.



اسم القناة على قائمة القنوات "Scare TV"



وتقدم الدستور التردد الجديد لقناة scare tv لعام 2020، حيث تبث قناة سكار تي في برامجها على مدار اليوم 24 ساعة دون انقطاع، حيث تستقطب أكبر قدر ممكن من المشاهدين الشباب من محبي أفلام الرعب والإثارة والذين يحرصون على متابعة تلك الأفلام بشكل دائم.القمر الصناعي نايل ساتالتردد 10872الاستقطاب عامودي (V)الترميز 27500التصحيح 56 SDما هي قناة Scare TVقناة Scare TV هي قناة أفلام أجنبية متخصصة في بث أفلام الرعب والأكشن والإثارة، ويبحث الكثير من أنحاء الوطن العربي عن مثل تلك الأفلام لمشاهدتها لما تحمله من متعة بالنسبة لهم.يتابع القناة عشاق الأفلام الخيالية والمرعبة حيث تعد من أكثر القنوات الأجنبية المحببة لدى فئة الشباب في جميع انحاء العالم.تعرض القناة الأفلام الأشد رعبا والأفلام الخيالية وأحدث الأفلام المعروضة في دور السينما العالمية، Horror Movies وأفلام الإثارة الناجحة في سينما هوليوود، انطلقت قناة Scare TV لتلبي حاجة المشاهدين في مصر والشرق الأوسط.وأصبحت قناة Scare TV من القنوات المتخصصة في عرض هذه النوعية من الأفلام، كما أصبح لقناة قناة Scare TV جمهورها الخاص الحريص على متابعة ما تقدمة القناة.وقدمت قناة سكار تي في النصيحة إلى أصحاب القلوب الضعيفة بعدم مشاهدتها لما تقدمه من أفلام أجنبية مرعبة.اقرأ أيضا: