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الأحد 31 مايو 2020 الموافق 08 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تعرف على تردد قناة scare tv على الأقمار الصناعية 2020

الأحد 31/مايو/2020 - 09:35 م
قناة scare tv
قناة scare tv
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يبحث الكثير من عشاق أفلام الرعب والإثارة والتشويق عن تردد قناة scare tv على الأقمار الصناعية 2020 والتي تخصصت في أفلام الرعب والإثارة لعام 2020 على نايل سات، ويزداد البحث هذه الأيام عن تردد قناة الرعب والأفلام الاجنبية قناة scare tv، لمشاهدة أحدث الأفلام الأجنبية المرعبة المترجمة للغة العربية.

تردد قناة scare tv على الأقمار الصناعية 2020


وتقدم الدستور التردد الجديد لقناة scare tv لعام 2020، حيث تبث قناة سكار تي في برامجها على مدار اليوم 24 ساعة دون انقطاع، حيث تستقطب أكبر قدر ممكن من المشاهدين الشباب من محبي أفلام الرعب والإثارة والذين يحرصون على متابعة تلك الأفلام بشكل دائم.


تردد قناة Scare TV الجديد 2020


القمر الصناعي نايل سات
التردد 10872
الاستقطاب عامودي (V)
الترميز 27500
التصحيح 56 SD


ما هي قناة Scare TV

قناة Scare TV هي قناة أفلام أجنبية متخصصة في بث أفلام الرعب والأكشن والإثارة، ويبحث الكثير من أنحاء الوطن العربي عن مثل تلك الأفلام لمشاهدتها لما تحمله من متعة بالنسبة لهم.

يتابع القناة عشاق الأفلام الخيالية والمرعبة حيث تعد من أكثر القنوات الأجنبية المحببة لدى فئة الشباب في جميع انحاء العالم.

تعرض القناة الأفلام الأشد رعبا والأفلام الخيالية وأحدث الأفلام المعروضة في دور السينما العالمية، Horror Movies وأفلام الإثارة الناجحة في سينما هوليوود، انطلقت قناة Scare TV لتلبي حاجة المشاهدين في مصر والشرق الأوسط.

وأصبحت قناة Scare TV من القنوات المتخصصة في عرض هذه النوعية من الأفلام، كما أصبح لقناة قناة Scare TV جمهورها الخاص الحريص على متابعة ما تقدمة القناة.

وقدمت قناة سكار تي في النصيحة إلى أصحاب القلوب الضعيفة بعدم مشاهدتها لما تقدمه من أفلام أجنبية مرعبة.

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تبث قناة سكار تي في Scare TV محتواها دون توقف أو انقطاع أو تشويش طوال اليوم على مدار الساعة.
تهتم قناة سكار تي في Scare TV بالمحافظة على نسب المشاهدة المرتفعة من خلال ما تقدمة من أقوى أفلام الرعب والأكشن الأجنبية، وذلك بترجمة عربية مميزة وواضحة.

اسم القناة على قائمة القنوات "Scare TV"

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