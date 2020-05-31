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الأحد 31 مايو 2020 الموافق 08 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مطار مرسى علم يستقبل رحلتين استثنائيتين قادمتين من الكويت

الأحد 31/مايو/2020 - 08:42 م
مطار مرسى علم الدولى
مطار مرسى علم الدولى
محمود السعدى
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استقبل مطار مرسى علم الدولى، مساء اليوم الأحد، رحلتين استثنائيتين تابعتين لشركة إير كايرو قادمتين من الكويت، وذلك فى إطار الجسر الجوى الذى تسيره وزارة الطيران المدنى لنقل آلاف المصريين العالقين بالخارج والراغبين فى العودة إلى بلادهم، عقب تفشى وانتشار فيروس كورونا المستجد المقاتل "كوفيد 19"، وفقا لتوجهيات تعليمات القيادة السياسية بضرورة إجلاء المصريين المقيمين بالخارج والراغبين فى العودة إلى مصر.

ووصلت الرحلتين قادمتين من مطار الكويت الدولى، وعلى متن الرحلة الأولى 170 مصريا والثانية 167 راكبا، حيث تم اتخاذ كل الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية المتبعة فى تلك الظروف، وتم الكشف الطبى عليهم من جانب إدارة الحجر الصحى بمطار مرسى علم الدولى، ونقلهم مباشرة إلى مناطق العزل المخصصة لهم من جانب الدولة لقضاء 7 أيام للتأكد من عدم حمهلم الفيروس القاتل.

هذا وتواصل وزارة الطيران المدنى تسيير جسرها الجوى عبر شركتى مصر للطيران وإير كايرو، لإجلاء آلاف المصريين العالقين بالخارج والراغبين فى العودة إلى أرض الوطن.

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