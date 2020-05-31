«الوزراء» يكشف حقيقة فتح المجال الجوي في أغسطس المقبل

كشف المستشار نادر سعد، متحدث مجلس الوزراء، حقيقة فتح المجال الجوي بداية من أغسطس، مؤكدًا أن هذا الأمر سيتم مناقشته داخل لجنة إدارة الأزمات والاجتماع يتعلق بالأمر الطبي فقط.وأضاف سعد في مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمة الإعلامي سيد علي، والمُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن المجال الجوي سيتم مناقشته داخل لجنة إدارة الأزمات التي ستجتمع خلال هذا الأسبوع لمناقشة موضوعات كثيرة من ضمنها عودة الطيران.يذكر أن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي اليوم كان يتعلق بالأمور الطبية التي تخص فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).