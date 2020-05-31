«زكي» عن غياب الفنانين عن جنازة حسن حسني: «كرمناه من غير ما يطلب»

رد الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، على الانتقادات التي تعرض لها نجوم الفن بعد تغيبهم عن جنازة الفنان الراحل حسن حسني.وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، مع الإعلامي سيد علي، والمذاع عبر فضائية "الحدث اليوم": "كرمنا الفنان الكبير حسن حسني، بدون ما يُطلب منا تكريمه لأنه فنان كبير ويستاهل، هل لما عملنا التكريم كان الوسط جاحد؟".وأضاف: "أنا ملاحظ إن الناس أصبحت أوصياء وأنا روحت جنازات وعزاءات بأعداد مهولة واللي عندي لو قلته هيجرح ناس كتير".وأكد أنه ذات مرة ذهب للمشاركة في جنازة علم من علماء الخيال عندما قرأ خبر وفاته في صفحة الوفيات وصدم لوجود 10 أشخاص فقط في المسجد.واختتم كلامه بقوله: "أرجو من الناس الذين ينصبون أنفسهم أوصياء علينا أرجوكم شوفوا حد غيرنا وأنا لن أسكت أنا وزملائي ولو غلط على الفنانين سنطالب بمقاطعته ومقاضاته".