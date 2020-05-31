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الأحد 31 مايو 2020 الموافق 08 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

الوطنية للصحافة تخاطب المؤسسات القومية بشأن بروتوكول كورونا

الأحد 31/مايو/2020 - 08:32 م
كرم جبر
كرم جبر
الحسين عبيد و محمد جعفر
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في إطار البروتوكولات الطبية التي عقدتها الهيئة الوطنية للصحافة، مع المركز الطبي لسكك حديد مصر، ومستشفى عين شمس التخصصي لتقديم الخدمات الطبية لمصابي فيروس كورونا، أرسلت الهيئة اليوم لرؤساء المؤسسات الصحفية الضوابط والمعايير اللازمة للبروتوكولات لنشرها في أماكن واضحة بالمؤسسة وإخطار العاملين بها، وتتضمن الضوابط ما يلي:
1- موافاة الهيئة الوطنية للصحافة بتقرير طبي معتمد من المؤسسة من رئيس مجلس الإدارة ورئيس لجنة الأزمة ورئيس الإدارة الطبية بشأن الحالة الطبية يؤكد احتمال إصابته بفيروس كورونا بدرجة كبيرة وليست أعراض عادية أو لمجرد إجراء كشف للاطمئنان، وإرساله لأمين عام الهيئة.
2- إصدار خطاب معتمد من الهيئة موجهًا لإحدى الجهات الموقع معها البروتوكول لاستقبال الحالة واتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة.
3- من يرغب في إجراء مسحة للاطمئنان في حالة عدم الإصابة وعدم صدور تقرير طبي من لجنة الأزمة، يتحمل الزميل 80% " 800 جنيه " من قيمة إجراء المسحة وتتحمل الهيئة الوطنية للصحافة 20%.
4- في حالة ثبوت إيجابية الإصابة واحتجاز المريض في المستشفى أو مكان العزل، تتحمل الهيئة كامل تكلفة العلاج.
5- سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة بما فيها الإخطار والتوجه إلى المستشفى والإجراءات الطبية وتكون المتابعة المستمرة بين رئيس إدارة الأزمة في المؤسسة وعضو الهيئة الوطنية للصحافة المكلف بمتابعة المؤسسة.
6- لا تشمل الرعاية المنصوص عليها في البروتوكولات الطبية أسر العاملين.

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