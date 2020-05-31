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الأحد 31 مايو 2020 الموافق 08 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

الغرفة التجارية تناقش قرار وقف تراخيص البناء 6 أشهر بالإسكندرية

الأحد 31/مايو/2020 - 08:30 م
الغرفة التجارية
الغرفة التجارية
الإسكندرية - مصطفي فتحي وهبه عويضه:
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ناقشت الغرفة التجارية بالإسكندرية، قرار وقف تراخيص البناء 6 أشهر بكل أنحاء المحافظة، في اجتماع برئاسة أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية وذلك مع شعبة "الاستثمار العقاري".

حضر الاجتماع أحمد الوكيل رئيس الغرفة، والمهندس علاء بسيوني رئيس شعبة الاستثمار العقاري، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الشعبة.

وناقش الاجتماع تداعيات قرار وقف البناء من قبل الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية، وتأثيرها على قطاع الاستثمار العقاري وكيفية الخروج من الأزمة خلال الفترة القادمة.

يذكر أن شعبة الملابس بالغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، نظمت اجتماعًا، عبر تطبيق zoom، لمناقشة أوضاع صناع الملابس في ظل أزمة كورونا.

وجاء الاجتماع بحضور محمد مهداوي الأمين العام للغرفة، ورانيا إسماعيل مدير عام الشعب بالغرفة، وعدد من أعضاء الشعبة على رأسهم المهندس ناصر خليل رئيس الشعبه، وأحمد فوزي، ومحمد منصور، وتامر أولدنيفي، وعلي شوشة، ومحمد كامل، وسمير سدره.

وبدأ الاجتماع بعرض عدد من أعضاء الشعبة مشاكلهم المتمثلة في الخسائر المادية الناتجة عن أزمة كورونا، وتقليص حجم العمالة، وتقليل الرواتب، وعدم قدرة أغلب المحلات على دفع الإيجارات، ما أدى إلى غلق العديد منها، وتأثر الصناعة بشكل كبير.

ومن أهم المشاكل التي تم تعرضها خلال الاجتماع مشكلة أصحاب مصانع الملابس، فهناك مصانع لم تعمل منذ شهرين ماضيين، وعمالة متوقفة عن العمل، وهناك شيكات لم يتمكن أصحاب تلك المصانع من تسديها جراء تلك الأزمة.

كما اقترح عدد من أعضاء الشعبة خلال الاجتماع، مجموعة من الاقتراحات للتقليل من حجم الخسائر الناتجة عن أزمة كورونا، وتمثلت تلك الاقتراحات في إلغاء حظر التجوال والاستعانة ببوابات للتعقيم يتم وضعها بالمحلات أو المصانع، واتباع الإجراءات الاحترازية التي أعلنت عنها الحكومة، للحد من الآثار السلبية الاقتصادية.
الغرفة التجارية
الغرفة التجارية
الغرفة التجارية
الغرفة التجارية

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