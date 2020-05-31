285 وفاة و17071 إصابة بكورونا في إسرائيل

أعلنت وزارة الصحة لدى الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، ارتفاع إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في إسرائيل إلى 17071، و285 حالة وفاة.وقررت حكومة الاحتلال عدم إغلاق المدارس مرة أخرى، باستثناء المدارس الموجودة داخل المناطق المنتشر فيها كورونا، فيما عارض الإسرائيليين ذلك القرار لكونه يعرضهم لخطر الإصابة.وقال بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، إن فيروس كورونا سينتشر مرة أخرى في حال عدم الالتزام بالتعليمات، خاصة أنه ليس له أي علاج حتى الآن، مشيرا إلى أنه يجب الحفاظ على التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامات، والحفاظ على النظافة الشخصية.وحذر من عدم الالتزام بتعليمات الوقاية من فيروس كورونا المستجد، مضيفا أن الأيام القليلة المقبلة هي اختبار للالتزام ويحدده سلوك الفرد، أو العودة للإغلاق الشامل.