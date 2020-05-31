وزير التعليم يحسم الجدل بشأن موعد الثانوية العامة

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم: "للمرة الثانية كل ما يتم تداوله بخصوص "الثانوية العامة" بخلاف القنوات الرسمية لا أساس له من الصحة ولا يستند لأي معلومات ولا مصداقية له على الإطلاق".وأضاف في تصريح له على صفحته الرسمية على الفيس بوك: "تبدأ الامتحانات يوم ٢١ يونيو ٢٠٢٠ القادم بإذن الله بتأمين وتعقيم كاملين".واعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جدول امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 20202019، بالمواعيد الجديدة.وتبدأ امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 20202019 اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 21 يونيو 2020 وتستمر حتى يوم الثلاثاء 21 يوليو 2020.وأكد الدكتور طارق شوقي أنه سيتم تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية وتعقيم اللجان، وذلك حفاظًا على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب.