أشرف زكى لـ سعد الصغير: «حضرت كام جنازة؟ عمرى ما شفتك»

شن الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية هجومًا حادًا على الفنان سعد الصغير، بعد الانتقادات التي وجهها للفنانين لعدم حضورهم جنازة الفنان الراحل حسن حسني.وقال "زكي"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، مع الإعلامي سيد علي، والمذاع عبر فضائية "الحدث اليوم": "سعد الصغير يقول اللي عايز يقوله سعد الصغير حضر كام جنازة في حياته أنا عمري ما شفته في جنازة".وكان سعد الصغير قد قال في تصريحاته لبرنامج et بالعربي: "كنت متوقع كل الفنانين تيجي عشان نصلي عليه كلنا.. لكن محدش جه".وأضاف: "الناس اللي مجتش عشان كورونا أنت جاي لربنا وجاي عشان تتعظ.. خايفين؟! نخاف من إيه.. أنت لو عامل كل احتياطاتك وكحول وتعقيم وربنا رايد هيحصل.. كلنا هنموت كله هيموت.. زعلان جدا إن الفنانين كلهم مجوش والله.. الله يرحمه".