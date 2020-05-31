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الأحد 31 مايو 2020 الموافق 08 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بولندا تسجل 115 إصابة جديدة بكورونا و٣ وفيات

الأحد 31/مايو/2020 - 08:14 م
كورونا
كورونا
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أعلنت وزارة الصحة البولندية، اليوم، عن تسجيل 115 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 23686، مشيرة إلى أنه تم تسجيل ثلاث حالات وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي عدد المتوفين بالفيروس إلى 1064.

ونقلت وكالة الأنباء البولندية، في نسختها باللغة الإنجليزية عن الوزارة قولها، في بيان، أن 92 حالة من الإصابات الجديدة تم تسجيلها في إقليم سيليسيا في الجنوب الذي ظهر به حتى الآن أكبر عدد إصابات بالفيروس، بينما تواصل شركات الفحم تلقي نتائج فحوصات واسعة النطاق أجريت للعاملين في قطاع المناجم، مضيفة أن عدد من تماثلوا للشفاء من الإصابة بالفيروس بلغ حتى الآن 11271.

وكانت أول حالة إصابة بالفيروس المستجد رُصدت في بولندا في 4 مارس الماضي.

وتؤدي السلالة الأحدث من فيروس "كورونا" إلى الإصابة بمرض (كوفيد- 19)، ومن ضمن أعراضه الحمى والكحة وعسر في التنفس وألم في العضلات والشعور بالتعب.

ويُرجح أن يكون الفيروس، الذي يمكن أن يصيب بعض مرضاه بالالتهاب الرئوي الحاد، نشأ في أواخر 2019 في سوق لبيع حيوانات حية في مدينة ووهان بالصين قبل أن ينتقل منها في غضون شهرين فقط إلى كل أنحاء العالم.

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