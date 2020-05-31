أحمد موسى يزف بشرى سارة عن علاج كورونا

قال الإعلامي أحمد موسى، إنه لا توجد أزمة في توفير أسرة للمرضى المصابين بفيروس كورونا في المستشفيات، معبرا عن أمله أن تقوم المستشفيات الخاصة بالإعلان عن مساهمتها في مواجهة الأزمة الحالية وخدمة مرضى كورونا دون قرارات رئاسية أو حكومية.وأضاف موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد: «لا أشكك في أحد من رؤساء المستشفيات، فالجميع وطنيين، لكن أتمنى أن يتبنوا مبادرة تحقق هامش ربح بسيط لهم، وتخفض من سقف التكلفة لعلاج مرضى كورونا».وزف موسى، للمواطنين بشرى سارة عن علاج فيروس كورونا، قائلا إن دواء ريمدسفير لعلاج فيروس كورونا سيكون متوفرا في مصر قريبا، خلال أيام، منوها بأن الدواء سيقلل مدة بقاء مريض كورونا في المستشفى إلى 5 أو 4 أيام.وأضاف موسى، أنه سيتم توريد الدواء لوزارة الصحة المصرية، مشيرا إلى أن المصانع المصرية ستبدأ إنتاج دواء ريمدسفير على غرار ما حدث في أزمة فيروس سي.وأشاد موسى، برئيس الوزراء الذي التزم بالإجراءات الاحترازية وارتدى الكمامات خلال اجتماع متابعة إجراءات مواجهة كورونا مع عدد من الوزراء.