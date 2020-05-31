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محمد العسيري
الأحد 31 مايو 2020 الموافق 08 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

دبى والسعودية تسمحان بعودة الموظفين للعمل بشكل كامل

الأحد 31/مايو/2020 - 08:07 م
السعودية
السعودية
وكالات
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تعتزم دبي السماح لكامل موظفيها بالقطاع العام للعودة إلى العمل من مكابتهم اعتبارًا من 14 يونيو، مع سعي الإمارة، التي تعد مركز الأعمال في الشرق الأوسط، لتخفيف القيود المفروضة للحد من تفشي فيروس كورونا.

وذكرت وكالة أنباء بلومبرج، اليوم الأحد، أن ولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد كتب في تغريدة، الأربعاء الماضي، أن الإمارة تستمر "في عودتها التدريجية للحياة الطبيعية، في إطار من التدابير الوقائية المكثفة".

وأعلنت دبي أنها ستخفف من قيود التنقل والحركة في الليل وستسمح لأنشطة الأعمال مثل مراكز اللياقة البدنية ودور العرض لإعادة الفتح.

كما أعلنت المملكة العربية السعودية أنها سترفع الحظر المفروض على موظفي القطاع الخاص من العودة إلى مقار عملهم، حيث بدأت في تنفيذ خطتها المؤلفة من ثلاث مراحل.

وسيتعين على شركات القطاع الخاص الالتزام بالتدابير الوقائية والاحترازية، وفقا لوكالة الأنباء السعودية الرسمية. وستخفف السعودية من حالة الإغلاق مع السماح بحركة السفر الداخلي والصلاة الجماعية.

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