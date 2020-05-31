محافظ الغربية ونائبه يعزيان أسرة الشهيد محمد فضل الله

حرص الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، ونائبه الدكتور أحمد عطا، على تقديم واجب العزاء لأسرة الشهيد البطل العقيد أركان حرب محمد إبراهيم فضل الله، والذي استشهد في سيناء.والتقى محافظ الغربية، ونائبه، والدة الشهيد، والتي قالت: "ابني مش خسارة في مصر"، معربة عن فخرها بنجلها الذي استشهد في سبيل الوطن، وأنها راضية بقضاء الله وقدره، ووجهت الشكر للدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، والذى أطلق اسم الشهيد محمد إبراهيم فضل الله على مدرسة صلاح الدين الرسمية للغات بمدينة المحلة الكبرى.كما التقى محافظ الغربية ونائبه زوجة الشهيد البطل، التي قالت: "استشهاد زوجى البطل سيظل مصدر فخر لي ولأولاده ولجميع العائلة ووسام على صدورنا جميعًا مهما مرت السنين"، بينما أعرب أولاد الشهيد عن سعادتهم بإطلاق اسم والدهم على مدرسة صلاح الدين الرسمية للغات بمدينة المحلة الكبرى تكريما له وتخليدًا لذكراه.وأعرب رحمي، عن اعتزازه وفخره لما لمسه من حب لتراب الوطن من أم الشهيد وزوجته وأطفاله، مؤكدًا لهم تقدير القيادة السياسية لشهدائنا الأبطال لتضحياتهم في الدفاع عن الوطن وحماية أمنه واستقراره.