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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

زاهي حواس يكشف معنى علامة السلامة الصحية (فيديو)

الأحد 31/مايو/2020 - 08:01 م
زاهي حواس
زاهي حواس
سناء إسماعيل
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أشاد الدكتور زاهي حواس، وزير الآثار الأسبق، باللوجو الذي طرحه الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، ووصفه بأنه جميل جدًا وهو عبارة عن قرص الشمس، والتي كان لها معنى لدى المصري القديم وربط بين الشروق والغروب والعالم الآخر والحياة بعد الموت، وداخل قرص الشمس تحية بالهيلوغرافية، ومعناها علامة السلامة الصحية.

وأضاف حواس، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، مع الإعلامي سيد علي، والمُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم": "أي سائح سيدخل محافظات البحر الأحمر وشرم الشيخ والغردقة، سيرى هذه العلامة ومعناها أن الفندق ملتزم بكل الإجراءات المتبعة من وزارة الصحة لحماية المواطن، ونتفاءل أنه قريبًا ربنا سيحمي أهل مصر ويحمينا كلنا".

وأكد أن معنى العلامات الهيلوغرافية الموجودة داخل قرص الشمس "الحياة والرفاهية والصحة".

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