بدء توزيع حقائب كورونا على مرضى العزل المنزلى ببورسعيد (صور)

بدأت مديرية الصحة في محافظة بورسعيد، بتنفيذ تكليف وزارة الصحة بتوزيع حقائب كورونا على المرضى بالعزل المنزلي والمخالطين لهم، وتتضمن أدوية البروتوكول الخاصة بالعلاج وأدوات التعقيم، ودليل إرشادي بالمعلومات عن كورونا، وكارت متابعة مع أقرب مستشفى له خلال فرق العمل الميداني، وطبيب يتولى الرد على استفسارات المريض أو المخالط، ويعقد معه لقاءات دورية حتى تمام فترة العزل والشفاء.وقال الدكتور أحمد حسن أبوهاشم، وكيل وزارة الصحة ببورسعيد، في تصريحات صحفية، إن محتويات الحقيبة من الأدوية "البروتوكول العلاجي" تم تحديدها من قبل اللجنة العلمية المشكلة بقرار وزيرة الصحة والسكان، لافتًا إلى أن فرق كل من قطاع الطب الوقائي والرعاية الأساسية التابعين لكل مديرية على مستوى محافظات الجمهورية ستتولى توزيع الحقائب على المخالطين أو توصيلها منزليًا، كما ستتم متابعة تلك الحالات من خلال فرق الترصد والتقصي.على جانب آخر عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اجتماعًا مع غرفة عمليات ومتابعة أزمة كورونا التي تضم رؤساء الأحياء، وكلف بعمل خريطة معلوماتية عن حالات الإصابة بأنحاء المحافظة والمخالطين لهم وحالات الشفاء وإجراءات تعقيم مناطقهم وتوفير الدعم الغذائي للأسر المعزولة بالتنسيق مع مديرية التضامن.