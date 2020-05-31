استئناف العمل بمركز خدمة المواطنين في أسيوط

قالت المهندسة جيهان عمار رئيس جهاز تنمية مدينة أسيوط الجديدة، إنه تم استئناف العمل بمركز خدمة المواطنين اليوم.وأكدت «جيهان» اتباع كافة الإجراءات الوقائية وارتداء العاملين الكمامات، مشددة على ضرورة تطهير وتعقيم مبنى خدمة المواطنين والجهاز بشكل يومي ومتابعة التزام المواطنين والعاملين بتطبيق التعليمات الصادرة من مجلس الوزراء حفاظًا على صحة المواطنين.