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الأحد 31 مايو 2020 الموافق 08 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الجيش الليبي يصد هجومًا جديدًا لمرتزقة تركيا على 3 محاور جنوب طرابلس

الأحد 31/مايو/2020 - 07:58 م
الجيش الليبي
الجيش الليبي
عبير سليم
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أعلنت قوة عمليات أجدابيا التابعة للجيش الوطني الليبي، مساء اليوم الأحد، عن نجاح وحدات القوات المسلحة في صد هجوم لميليشيات حكومة الوفاق ومرتزقة تركيا على محاور جنوب طرابلس لليوم الثامن على التوالي.

وأوضحت قوة عمليات أجدابيا، في إيجاز عسكري عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن القوات المسلحة العربية الليبية "المجاهدة" تمكنت من صد هجوم المرتزقة السوريين المدعومين من تركيا في محاور "عين زارة، الرملة، كوبري المطار".

وبَينت أن الهجوم أسفر عن سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى بصفوف الميليشيات والمرتزقة.

وأفادت القوة بأن وحدات القوات المسلحة تمكنت من حرق أكثر من 13 آلية مسلحة وعربتي BMB بمن فيها، واسترجاع 3 آليات مسلحة كانت بحوزتهم.

ووجهت، في ختام إيجازها العسكري، التحية لكل من كان له دور اليوم في ملاحم صد الهجوم.

هذا، وكانت الصحف المحلية الليبية تداولت على مدار اليوم، أن اشتباكات عنيفة يشهدها محورا الرملة وطريق المطار جنوب العاصمة طرابلس منذ صباح اليوم، مؤكدة أن المواجهات على أشدها بين قوات الجيش الوطني وميليشيات حكومة الوفاق المدعومة من تركيا.
الجيش الليبي يصد هجومًا جديدًا لمرتزقة تركيا على 3 محاور جنوب طرابلس
الجيش الليبي يصد هجومًا جديدًا لمرتزقة تركيا على 3 محاور جنوب طرابلس

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