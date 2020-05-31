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الأحد 31 مايو 2020 الموافق 08 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

طالبان تنفي صلتها بتفجير قتل شخصين في أفغانستان

الأحد 31/مايو/2020 - 07:57 م
طالبان
طالبان
أ ش أ
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نفت حركة طالبان الأفغانية، الضلوع في التفجير الذي أسفر عن مقتل صحفي وموظف بقناة تليفزيونية خاصة في العاصمة كابول، أمس السبت.

ونقلت وكالة أنباء "خامة برس" الأفغانية، في نسختها باللغة الإنجليزية، اليوم الأحد، عن ذبيح الله مجاهد، المتحدث باسم الحركة قوله في تغريدة على موقع "تويتر"، أن "هجوم أمس السبت ضد عاملين بقناة خورشيد بالعاصمة كابول لا صلة له بمجاهدي الإمارة الإسلامية"، في إشارة إلى مسلحي طالبان.

وكان مسئول بوزارة الداخلية الأفغانية أكد في وقت سابق اليوم، مقتل صحفي وفني في قناة خورشيد التليفزيونية جراء انفجار عبوة ناسفة بدائية الصنع.

وقال المسئول إن الانفجار أسفر عن إصابة ستة أشخاص آخرين من ضمنهم موظف في القناة.

ولم تعلن أي جماعة مسلحة حتى الآن مسئوليتها عن الهجوم.

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