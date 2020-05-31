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الأحد 31 مايو 2020 الموافق 08 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السنغال: 110 إصابات جديدة بكورونا

الأحد 31/مايو/2020 - 07:13 م
كورونا
كورونا
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أعلنت وزارة الصحة السنغالية، اليوم الأحد، تسجيل 110 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح بيان للوزارة بثته الإذاعة السنغالية، أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس بالبلاد وصل إلى 3645 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 42 حالة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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