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الأحد 31 مايو 2020 الموافق 08 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الكرملين: بوتين يعلن موعد التصويت على تعديل الدستور في الوقت المناسب

الأحد 31/مايو/2020 - 07:11 م
دميتري بيسكوف
دميتري بيسكوف
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أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) ديمتري بيسكوف، أن الرئيس فلاديمير بوتين سيعلن عن موعد جديد للتصويت على التعديلات الدستورية الجديدة عندما يرى الوقت مناسبًا.

وقال بيسكوف - في تصريح لبرنامج بالتليفزيون الروسي اليوم الأحد، ردًا على سؤال عما إذا كان الإعلان عن موعد الاستعراض العسكري يعني أن روسيا تتحرك نحو الإعلان عن تاريخ التصويت على التعديلات الدستورية الجديدة: "هذا قرار يتخذه الرئيس الروسي بنفسه، والرئيس يدعو الجميع إلى عدم التصرف من خلال الحدس، وإنما بالاعتماد على بيانات واضحة من قبل الخبراء والمتخصصين في الإدارات ذات الصلة".

وأضاف بيسكوف: "حينما يرى الرئيس بوتين ذلك ضروريًا، سيُعلن عن موعد جديد للاستفتاء على التعديلات الدستورية".

يُذكر أن المتحدث باسم الرئاسة الروسية كان قد أعلن، في وقت سابق، أنه لم يتم اتخاذ أي قرارات بعد بخصوص تاريخ التصويت على التعديلات الدستورية في روسيا.

وكان من المقرر إجراء تصويت عام على التعديلات الدستورية في جميع أنحاء روسيا في 22 أبريل الماضي، ولكن تم تأجيلها بسبب الوضع الوبائي الصعب في البلاد بسبب جائحة " كورونا"، وتتيح التعديلات الدستورية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالترشح للمنصب الرئاسي مرة أخرى بعد عام 2024، والاستمرار في الحكم حتى عام 2036.

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