وزير النقل يوجه قيادات السوبرجيت بمتابعة ارتداء الركاب للكمامات

وجه وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير رئيس وقيادات شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة (السوبرجيت)، بالمتابعة المستمرة والدورية تطبيق قرار مجلس الوزراء، بشأن ارتداء المواطنين للكمامات في وسائل المواصلات العامة، ومنها أتوبيسات السوبرجيت، حيث أكد الوزير أهمية الالتزام بهذه القرارات التي تهدف لحماية سلامة وصحة المواطنين والمجتمع، خاصة مع توفير الشركة كمامات وقائية للبيع داخل منافذ مكاتب الحجز لمن لا يرتدي الكمامات.كما شدد الوزير على ضرورة الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بمواجهة فيروس كورونا، من حيث ارتداء العاملين للكمامات واستمرار أعمال التطهير والتعقيم المستمر لمقر وجراجات الشركة، ومكاتب حجز التذاكر وأماكن الانتظار والأتوبيسات.كما وجه الوزير بالاستمرار في تنفيذ الخطة الشاملة لتطوير أسطول الشركة، ورفع الكفاءة الفنية له، بالتزامن مع تطبيق الإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا، خاصة مع الاهتمام الكبير الذى توليه الوزارة بتعظيم منظومة النقل الجماعى، بما يساهم فى مواكبة خطط الدولة التنموية فى المحافظات المختلفة.