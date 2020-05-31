غدًا.. وزير النقل يتفقد المشروعات الكبرى في أسوان

يزور صباح غد الإثنين، المهندس كامل الوزير وزير النقل، محافظة أسوان؛ لتفقد عدد من المشروعات الكبرى داخل المحافظة.وتشمل المشروعات الكبرى، التي سيتفقدها الوزير غدًا بمحافظة أسوان، التي يتضمنها برنامج الزيارة الميدانية لوزير النقل: "كوبرى دراو، محور وكوبرى خزان أسوان الحر البديل لخزان أسوان القديم، ومحور كلابشة".ويرافق وزير النقل جولته، نائب محافظ أسوان الدكتور أحمد شعبان.