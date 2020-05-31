رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 31 مايو 2020 الموافق 08 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

سخرية من تغريدات «الديكتاتور».. أردوغان يدين قتل «فلويد» بأمريكا

الأحد 31/مايو/2020 - 06:50 م
أردوغان
أردوغان
آية حسني
طباعة
أثار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأحد، موجة سخرية على مواقع التواصل الاجتماعي بعد إدانته مقتل مواطن أمريكي من أصول أفريقية جرّاء عنف الشرطة في بلاده، وذلك بسبب حالة القمع السياسي التي تسود تركيا في عهد العدالة والتنمية، حسب موقع «تركيا الآن».

وقال أردوغان في تغريدات عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» باللغة الإنجليزية، تعليقا على مقتل المواطن الأمريكي: «هذا العمل لا إنساني، والنهج العنصري والفاشي الذي أدى لمقتل جورج فلويد نتيجة للتعذيب بمدينة مينيسوتا الأمريكية لم يزعجنا جميعًا فحسب، بل كان أيضًا أحد أكثر المظاهر المؤلمة للنظام(العالمي) غير العادل الذي نتصدى له بجميع أنحاء العالم».

فيما تجاهل الرئيس التركي اعتقال مئات في تركيا بسبب معارضتهم لسياساته، منهم مراسل قناة CNN الأمريكية إيفان وسطون الذي جرى اعتقاله على يد الشرطة التركية أثناء بث مباشر بميدان تقسيم بإسطنبول أثناء تولي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كرئيس للوزراء.

وتشن السلطات التركية بشكل منتظم حملات اعتقال طالت الآلاف منذ المحاولة الانقلابية، تحت ذريعة الاتصال بجماعة غولن.

واحتلت تركيا المرتبة الـ154 من بين 180 دولة في التصنيف الأخير لحرية الإعلام الصادر في أبريل الماضي، عن منظمة "مراسلون بلا حدود".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الصحة تكشف سبب حذف «التامفيلو» من بروتوكول علاج مصابي كورونا

الصف الثالث الإعدادى.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 الإسكندرية وباقي المحافظات Nategtk

مصادر تكشف تفاصيل واقعة اغتصاب «فتاة التيك توك» منة عبد العزيز

وزيرة الصحة: لا نستطيع معرفة موعد ذروة كورونا

الصور

image description

المواطنون ملتزمون بالكمامات في المناطق الريفية

image description

التزام المواطنين بالكمامات يظهر بوضوح فى الشوارع والمواصلات

image description

المواطنون ملتزمون بارتداء الكمامة في المترو (صور)

image description

جنازة الفنان الراحل حسن حسني

image description

التزام المواطنين بارتداء الكمامة في القطارات

الأكثر قراءة

رئيس الوزراء يُصدر قرارًا بتعديل مواعيد حظر التجوال

مواعيد جديدة لحظر التجوال بداية من اليوم

الصف الثالث الإعدادى.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 الإسكندرية وباقي المحافظات Nategtk

الصحة: 50% من مصابى كورونا يصلون المستشفيات فى حالة متأخرة جدًا

إنفوجراف

image description

5 إصابات بفيروس كورونا بين نواب البرلمان (إنفوجراف)

image description

8 معلومات عن قضية منة عبد العزيز (إنفوجراف)

image description

نشرات الشركات المدرجة في المؤشر الرئيسي للبورصة (إنفوجراف)

image description

طبيب أمراض صدرية: تفاوت ملحوظ فى أعراض الإصابة بفيروس كورونا

أيام زمان

قصة الخطابات المجهولة بين رئيس فرنسا «ميتران» ونجيب محفوظ

محمود المليجي.. طالب صباحًا نشال ظهرًا والأستاذ رآه في القيود ولم يضمنه

فايزة أحمد.. شيخ ضرير علمها العزف وغنت تحت تهديد بالقتل

«العائلة».. المسلسل الوحيد الذي تابعه مفتي الجمهورية الأسبق في رمضان

نجم الساعة

محمود المليجي.. طالب صباحًا نشال ظهرًا والأستاذ رآه في القيود ولم يضمنه

الصحة

«البق» يمنح البشرية أملا في تطوير لقاح كورونا

دراسة تكشف فائدة القهوة فى معالجة اضطرابات الهضم

الكنديون يعانون من تدهور صحتهم العقلية بسبب إجراءات التباعد الاجتماعي

تحالف «كورونا» و«التبغ» يدمر صحة الإنسان

منوعات

«بيت جميل أونلاين» يقدم ورش عمل مجانية في الحرف والفنون التراثية

الأرجنتين تدرس دعم شركة الطيران الحكومية بـ 880 مليون دولار

مالطا تقرر إعادة فتح مطارها أول يوليو

تأجيل العمل في خط سكة حديد يربط سنغافورة بماليزيا حتى نهاية العام

مقالات الرأي
ماجد حبته
أحزاب الإرهابيين وشوارعهم
عمرو خالد
«رب اشرح لى صدرى».. دعاء كل من ضاقت به نفسه
د. منى حلمى
زمن ارتداء الأقنعة.. والكمامات والنوم فى زجاجات المطهرات
لواء.حمدى البطران
مقدماتُ حربِ 1967 [2]
المزيد

الثقافة

«النزيل رقم 1».. رواية لمعاناة الجيش الأبيض في مواجهة كورونا

رواية «الباشا».. نظرة جديدة لحياة «نوبار»

حسني الإتلاتي يطلق مبادرة الإعلام البديل للتعريف بالشعراء

المؤتمر الدولي للرواية 2020 يعقد بلقاءات افتراضية لأول مرة