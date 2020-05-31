سخرية من تغريدات «الديكتاتور».. أردوغان يدين قتل «فلويد» بأمريكا

أثار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأحد، موجة سخرية على مواقع التواصل الاجتماعي بعد إدانته مقتل مواطن أمريكي من أصول أفريقية جرّاء عنف الشرطة في بلاده، وذلك بسبب حالة القمع السياسي التي تسود تركيا في عهد العدالة والتنمية، حسب موقع «تركيا الآن».وقال أردوغان في تغريدات عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» باللغة الإنجليزية، تعليقا على مقتل المواطن الأمريكي: «هذا العمل لا إنساني، والنهج العنصري والفاشي الذي أدى لمقتل جورج فلويد نتيجة للتعذيب بمدينة مينيسوتا الأمريكية لم يزعجنا جميعًا فحسب، بل كان أيضًا أحد أكثر المظاهر المؤلمة للنظام(العالمي) غير العادل الذي نتصدى له بجميع أنحاء العالم».فيما تجاهل الرئيس التركي اعتقال مئات في تركيا بسبب معارضتهم لسياساته، منهم مراسل قناة CNN الأمريكية إيفان وسطون الذي جرى اعتقاله على يد الشرطة التركية أثناء بث مباشر بميدان تقسيم بإسطنبول أثناء تولي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كرئيس للوزراء.وتشن السلطات التركية بشكل منتظم حملات اعتقال طالت الآلاف منذ المحاولة الانقلابية، تحت ذريعة الاتصال بجماعة غولن.واحتلت تركيا المرتبة الـ154 من بين 180 دولة في التصنيف الأخير لحرية الإعلام الصادر في أبريل الماضي، عن منظمة "مراسلون بلا حدود".