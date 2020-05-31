رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 31 مايو 2020 الموافق 08 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الأردن: 5 إصابات جديدة بكورونا.. و15 حالة شفاء

الأحد 31/مايو/2020 - 06:49 م
الأردن
الأردن
أ ش أ
طباعة
أعلنت وزارة الصحة الأردنية، عن تسجيل 5 حالات إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، اليوم الأحد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات منذ بدء الوباء إلى 739 إصابة.

وأضافت الوزارة- حسب الموجز الإعلامي الذى نقلته وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة- أنه تم تسجيل 15 حالة شفاء توزعت على النحو الآتي: حالتان في مستشفى الأمير حمزة، و5 حالات في مستشفى الملك المؤسّس عبدالله الجامعي، و8 حالات في مستشفى الملكة علياء.

وبين الموجز تفاصيل الحالات الخمس الجديدة التي توزعت كما يلي: 3 حالات لسائقي شاحنات قادمين عبر حدود العمري، أحدهم أردني، واثنان غير أردنيَّين تم التعامل معهما وفق البروتوكول المتّبع، وحالتان لأردنيَّين قادمَين من خارج المملكة وتحديدًا من المملكة العربيّة السعودية وبريطانيا.

وأشار إلى إجراء 4349 فحصًا مخبريًا، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الجائحة وحتى الآن 187 ألفًا و990 فحصًا، لافتًا إلى أنه اتخذ قرار اليوم باستثناء تنقل المحامين (النظاميين والشرعيين) بين المحافظات من نظام (الفردي والزوجي)، وذلك بسبب طبيعة عملهم، ولتمكينهم من الوصول إلى المحاكم ومتابعة سير إجراءات التقاضي، مبينًا أن القرار تضمن أيضًا تمديد ساعات عمل مكاتب المحاماة لتصبح ما بين الساعة الثامنة صباحًا وحتى السابعة مساء.

كما أشار الموجز الإعلامي إلى أن وزارة الأوقاف والشئون والمقدسات الإسلامية قامت اليوم، بتعميم التعليمات الخاصّة بفتح المساجد، والإجراءات الوقائيّة والصحية المطلوب اتباعها، وآليات الرقابة على تطبيقها على مديريات الأوقاف في جميع محافظات المملكة، تمهيدًا لتطبيق قرار فتح المساجد بدءًا من يوم الجمعة الموافق الخامس من يونيو المقبل.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مواعيد جديدة لحظر التجوال بداية من اليوم

الصحة: 50% من مصابى كورونا يصلون المستشفيات فى حالة متأخرة جدًا

الصف الثالث الإعدادى.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 الإسكندرية وباقي المحافظات Nategtk

باستثناء 3 فنانين.. غياب تام لنجوم الفن فى جنازة حسن حسني

الصور

image description

المواطنون ملتزمون بالكمامات في المناطق الريفية

image description

التزام المواطنين بالكمامات يظهر بوضوح فى الشوارع والمواصلات

image description

المواطنون ملتزمون بارتداء الكمامة في المترو (صور)

image description

جنازة الفنان الراحل حسن حسني

image description

التزام المواطنين بارتداء الكمامة في القطارات

الأكثر قراءة

رئيس الوزراء يُصدر قرارًا بتعديل مواعيد حظر التجوال

مواعيد جديدة لحظر التجوال بداية من اليوم

الصف الثالث الإعدادى.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 الإسكندرية وباقي المحافظات Nategtk

الصحة: 50% من مصابى كورونا يصلون المستشفيات فى حالة متأخرة جدًا

إنفوجراف

image description

5 إصابات بفيروس كورونا بين نواب البرلمان (إنفوجراف)

image description

8 معلومات عن قضية منة عبد العزيز (إنفوجراف)

image description

نشرات الشركات المدرجة في المؤشر الرئيسي للبورصة (إنفوجراف)

image description

طبيب أمراض صدرية: تفاوت ملحوظ فى أعراض الإصابة بفيروس كورونا

أيام زمان

قصة الخطابات المجهولة بين رئيس فرنسا «ميتران» ونجيب محفوظ

محمود المليجي.. طالب صباحًا نشال ظهرًا والأستاذ رآه في القيود ولم يضمنه

فايزة أحمد.. شيخ ضرير علمها العزف وغنت تحت تهديد بالقتل

«العائلة».. المسلسل الوحيد الذي تابعه مفتي الجمهورية الأسبق في رمضان

نجم الساعة

محمود المليجي.. طالب صباحًا نشال ظهرًا والأستاذ رآه في القيود ولم يضمنه

الصحة

«البق» يمنح البشرية أملا في تطوير لقاح كورونا

دراسة تكشف فائدة القهوة فى معالجة اضطرابات الهضم

الكنديون يعانون من تدهور صحتهم العقلية بسبب إجراءات التباعد الاجتماعي

تحالف «كورونا» و«التبغ» يدمر صحة الإنسان

منوعات

«بيت جميل أونلاين» يقدم ورش عمل مجانية في الحرف والفنون التراثية

الأرجنتين تدرس دعم شركة الطيران الحكومية بـ 880 مليون دولار

مالطا تقرر إعادة فتح مطارها أول يوليو

تأجيل العمل في خط سكة حديد يربط سنغافورة بماليزيا حتى نهاية العام

مقالات الرأي
ماجد حبته
أحزاب الإرهابيين وشوارعهم
عمرو خالد
«رب اشرح لى صدرى».. دعاء كل من ضاقت به نفسه
د. منى حلمى
زمن ارتداء الأقنعة.. والكمامات والنوم فى زجاجات المطهرات
لواء.حمدى البطران
مقدماتُ حربِ 1967 [2]
المزيد

الثقافة

«النزيل رقم 1».. رواية لمعاناة الجيش الأبيض في مواجهة كورونا

رواية «الباشا».. نظرة جديدة لحياة «نوبار»

حسني الإتلاتي يطلق مبادرة الإعلام البديل للتعريف بالشعراء

المؤتمر الدولي للرواية 2020 يعقد بلقاءات افتراضية لأول مرة