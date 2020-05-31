التصديري للأثاث يناقش استدامة الصادرات في ظل كورونا
الأحد 31/مايو/2020 - 06:48 م
دعاء أبو العزمطباعة
يعقد المجلس التصديري للأثاث بالتعاون مع «IMC» مركز تحديث الصناعة، ندوة إلكترونية بعنوان «استدامة الصادرات المصرية في ظل المتغيرات الراهنة».
وتقام الندوة يوم الخميس 4 يونيو 2020 - الساعة 1 مساء من خلال برنامج ZOOM بحضور عدد من أعضاء المجلس التصديري للأثاث وعدد من مسئولي مركز تحديث الصناعة.
وتقام الندوة يوم الخميس 4 يونيو 2020 - الساعة 1 مساء من خلال برنامج ZOOM بحضور عدد من أعضاء المجلس التصديري للأثاث وعدد من مسئولي مركز تحديث الصناعة.