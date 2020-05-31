التصديري للأثاث يناقش استدامة الصادرات في ظل كورونا

يعقد المجلس التصديري للأثاث بالتعاون مع «IMC» مركز تحديث الصناعة، ندوة إلكترونية بعنوان «استدامة الصادرات المصرية في ظل المتغيرات الراهنة».وتقام الندوة يوم الخميس 4 يونيو 2020 - الساعة 1 مساء من خلال برنامج ZOOM بحضور عدد من أعضاء المجلس التصديري للأثاث وعدد من مسئولي مركز تحديث الصناعة.