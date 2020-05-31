رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 31 مايو 2020 الموافق 08 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ بني سويف: استمرار جهود ضبط أسواق بيع الكمامات

الأحد 31/مايو/2020 - 06:47 م
الدكتور محمد هاني
الدكتور محمد هاني غنيم
بنى سويف - محمد حفيظ
طباعة
واصل الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم، جهوده لزيادة المعروض من الكمامات بأسعار مناسبة خاصة مع إلزام الحكومة للمواطنين بارتدائها بالأماكن والمرافق العامة والمصالح الحكومية وأماكن التجمعات، ضمن إجراءات الحكومة لتنفيذ خطة الدولة الشاملة لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

وناقش غنيم مع مجموعة من شباب المجلس الاستشاري، وتمكين وتأهيل ومجموعة شباب أخرى عددًا من المقترحات التي يمكن تنفيذها في الفترة الحالية بهدف توفير الكمامات بالشكل المطلوب وبالأسعار المناسبة.

وأوضح محافظ بني سويف أن المحافظة ترحب بكل جهد مخلص وتعاون مثمر لتوفير متطلبات الحماية والوقاية من فيروس كورونا، موضحا أن الهدف ضبط سوق الكمامات التي أصبحت من السلع الأساسية في الفترة الحالية، من خلال التعاون مع الجهات التنفيذية المعنية والجمعيات الأهلية والقطاع الخاص والشباب والمجلس القومي للمرأة لتبنى مبادرات وخطوات عملية لزيادة المعروض من هذه السلعة الضرورية لتحقيق التوازن المطلوب الذي يحافظ على سعرها مناسبا في متناول جمهور المواطنين.

وتضمنت المقترحات المطروحة تشغيل بعض المصانع المتوقفة حاليا لإنتاج الكمامات، حيث تم التواصل مع الجهات المعنية وأصحابها، وأن يخضع المنتج للإشراف الفني والصحي من مديرية الصحة، بجانب تصنيع كمامات القماش طبقا للمواصفات القياسية، وبذلك يتم إنتاج كميات كبيرة من هذه السلعة وطرحها بالسوق عبر منافذ موزعة بالقرى والمدن ليحصل كل مواطن على احتياجاته من الكمامات المطابقة للموصفات وبأسعار مخفضة.

وناقش محافظ بني سويف إمكانية تنفيذ مقترح تقدم به أحد الشباب حيث قام بتقديم 5 نماذج مصنعة من أقنعة الوجه الفيس شيلد face shield التي توفر الحماية والوقاية ويتم توفيرها بأسعار مخفضة لتكفي القطعة الواحدة شهر كامل من الاستخدام، مشددا أن هذا المقترح سيتم بحثه فنيا وصحيا عن طريق الصحة والوصول إلى المواصفات القياسية في مثل تلك المستلزمات الوقائية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مصادر تكشف تفاصيل واقعة اغتصاب «فتاة التيك توك» منة عبد العزيز

الصف الثالث الإعدادى.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 الإسكندرية وباقي المحافظات Nategtk

تحرير أول مخالفة لعدم ارتداء كمامة بدمياط

مواعيد جديدة لحظر التجوال بداية من اليوم

الصور

image description

المواطنون ملتزمون بالكمامات في المناطق الريفية

image description

التزام المواطنين بالكمامات يظهر بوضوح فى الشوارع والمواصلات

image description

المواطنون ملتزمون بارتداء الكمامة في المترو (صور)

image description

جنازة الفنان الراحل حسن حسني

image description

التزام المواطنين بارتداء الكمامة في القطارات

الأكثر قراءة

رئيس الوزراء يُصدر قرارًا بتعديل مواعيد حظر التجوال

مواعيد جديدة لحظر التجوال بداية من اليوم

الصف الثالث الإعدادى.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 الإسكندرية وباقي المحافظات Nategtk

الصحة: 50% من مصابى كورونا يصلون المستشفيات فى حالة متأخرة جدًا

إنفوجراف

image description

5 إصابات بفيروس كورونا بين نواب البرلمان (إنفوجراف)

image description

8 معلومات عن قضية منة عبد العزيز (إنفوجراف)

image description

نشرات الشركات المدرجة في المؤشر الرئيسي للبورصة (إنفوجراف)

image description

طبيب أمراض صدرية: تفاوت ملحوظ فى أعراض الإصابة بفيروس كورونا

أيام زمان

قصة الخطابات المجهولة بين رئيس فرنسا «ميتران» ونجيب محفوظ

محمود المليجي.. طالب صباحًا نشال ظهرًا والأستاذ رآه في القيود ولم يضمنه

فايزة أحمد.. شيخ ضرير علمها العزف وغنت تحت تهديد بالقتل

«العائلة».. المسلسل الوحيد الذي تابعه مفتي الجمهورية الأسبق في رمضان

نجم الساعة

محمود المليجي.. طالب صباحًا نشال ظهرًا والأستاذ رآه في القيود ولم يضمنه

الصحة

«البق» يمنح البشرية أملا في تطوير لقاح كورونا

دراسة تكشف فائدة القهوة فى معالجة اضطرابات الهضم

الكنديون يعانون من تدهور صحتهم العقلية بسبب إجراءات التباعد الاجتماعي

تحالف «كورونا» و«التبغ» يدمر صحة الإنسان

منوعات

«بيت جميل أونلاين» يقدم ورش عمل مجانية في الحرف والفنون التراثية

الأرجنتين تدرس دعم شركة الطيران الحكومية بـ 880 مليون دولار

مالطا تقرر إعادة فتح مطارها أول يوليو

تأجيل العمل في خط سكة حديد يربط سنغافورة بماليزيا حتى نهاية العام

مقالات الرأي
ماجد حبته
أحزاب الإرهابيين وشوارعهم
عمرو خالد
«رب اشرح لى صدرى».. دعاء كل من ضاقت به نفسه
د. منى حلمى
زمن ارتداء الأقنعة.. والكمامات والنوم فى زجاجات المطهرات
لواء.حمدى البطران
مقدماتُ حربِ 1967 [2]
المزيد

الثقافة

«النزيل رقم 1».. رواية لمعاناة الجيش الأبيض في مواجهة كورونا

رواية «الباشا».. نظرة جديدة لحياة «نوبار»

حسني الإتلاتي يطلق مبادرة الإعلام البديل للتعريف بالشعراء

المؤتمر الدولي للرواية 2020 يعقد بلقاءات افتراضية لأول مرة