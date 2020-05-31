محافظ بني سويف: استمرار جهود ضبط أسواق بيع الكمامات

واصل الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم، جهوده لزيادة المعروض من الكمامات بأسعار مناسبة خاصة مع إلزام الحكومة للمواطنين بارتدائها بالأماكن والمرافق العامة والمصالح الحكومية وأماكن التجمعات، ضمن إجراءات الحكومة لتنفيذ خطة الدولة الشاملة لمجابهة فيروس كورونا المستجد.وناقش غنيم مع مجموعة من شباب المجلس الاستشاري، وتمكين وتأهيل ومجموعة شباب أخرى عددًا من المقترحات التي يمكن تنفيذها في الفترة الحالية بهدف توفير الكمامات بالشكل المطلوب وبالأسعار المناسبة.وأوضح محافظ بني سويف أن المحافظة ترحب بكل جهد مخلص وتعاون مثمر لتوفير متطلبات الحماية والوقاية من فيروس كورونا، موضحا أن الهدف ضبط سوق الكمامات التي أصبحت من السلع الأساسية في الفترة الحالية، من خلال التعاون مع الجهات التنفيذية المعنية والجمعيات الأهلية والقطاع الخاص والشباب والمجلس القومي للمرأة لتبنى مبادرات وخطوات عملية لزيادة المعروض من هذه السلعة الضرورية لتحقيق التوازن المطلوب الذي يحافظ على سعرها مناسبا في متناول جمهور المواطنين.وتضمنت المقترحات المطروحة تشغيل بعض المصانع المتوقفة حاليا لإنتاج الكمامات، حيث تم التواصل مع الجهات المعنية وأصحابها، وأن يخضع المنتج للإشراف الفني والصحي من مديرية الصحة، بجانب تصنيع كمامات القماش طبقا للمواصفات القياسية، وبذلك يتم إنتاج كميات كبيرة من هذه السلعة وطرحها بالسوق عبر منافذ موزعة بالقرى والمدن ليحصل كل مواطن على احتياجاته من الكمامات المطابقة للموصفات وبأسعار مخفضة.وناقش محافظ بني سويف إمكانية تنفيذ مقترح تقدم به أحد الشباب حيث قام بتقديم 5 نماذج مصنعة من أقنعة الوجه الفيس شيلد face shield التي توفر الحماية والوقاية ويتم توفيرها بأسعار مخفضة لتكفي القطعة الواحدة شهر كامل من الاستخدام، مشددا أن هذا المقترح سيتم بحثه فنيا وصحيا عن طريق الصحة والوصول إلى المواصفات القياسية في مثل تلك المستلزمات الوقائية.