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الأحد 31 مايو 2020 الموافق 08 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تطبيق «صحة مصر» يكسر حاجز مليون تحميل في ٤ أيام

الأحد 31/مايو/2020 - 06:47 م
وزيرة الصحة
وزيرة الصحة
فاتن خديوى _ سارة سعودى
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كشف المهندس أيسم صلاح، مستشار وزيرة الصحة لتكنولوجيا المعلومات، أن تطبيق «صحة مصر» الذي أطلقته الوزارة ضمن إجراءاتها لمواجهة فيروس كورونا المستجد، تخطى أول مليون تحميل في 4 أيام فقط.

وقال «صلاح» في منشور عبر حسابه بـ«فيس بوك» اليوم: «شكرًا لكل من شارك وساعد ودَعم في الوصول للناس وخدمتهم».

يذكر أن تطبيق «صحة مصر» يتضمن إجراءات العزل المنزلي لحماية النفس والغير، بالإضافة إلى إرشادات بخصوص العلاج المتوافر للمصابين، كما يشرح إرشادات الوقاية لجميع الأفراد المخالطين داخل المنزل أثناء فترات العزل المنزلي، ويساعد على المتابعة اليومية أثناء فترات العزل المنزلي عن طريق التسجيل اليومي للتغيرات التي تحدث في الحالة الصحية.

ويتضمن التطبيق إرشادات الوقاية الشخصية وطرق التعايش مع المرض، والخطة العامة للدولة لحماية المواطنين، كما يعرض الأخبار والمستجدات والإحصائيات اليومية لأعداد المصابين وحالات الشفاء، ويشمل مقالات وفيديوهات ونصائح عامة حول مرض كورونا وكيفية التعامل معه، ويصدر إشعارات وتنبيهات يومية مخصصة لكل فرد على حدة بناء على حالته الصحية.

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