ترامب يعتزم تصنيف «أنتيفا» منظمة إرهابية

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مساء اليوم، عن أنه سيصنف حركة «أنتيفا» منظمة إرهابية، على خليفة دورها في الاحتجاجات الحالية التي تشهدها الولايات المتحدة بسبب مقتل جورج فلويد على يد الشرطة الأمريكية في حادث وصف بالعنصري.وقالت ترامب، عبر حسابه على موقع «تويتر»: "سنصنف حركة «أنتيفا» منظمة إرهابية لأنها قادت المخربين وسط الاحتجاجات على مقتل جورج فلويد".وكان وزير العدل الأمريكي، وليام بار، اتهم، أمس، من سماهم بالمحرضين والمندسين بقيادة الاحتجاجات المناهضة للشرطة بعد مقتل جورج فلويد في ولاية مينيسوتا.وقال وزير العدل الأمريكي، إن مجموعات من المتعصبين والمحرضين المندسين وسط الاحتجاجات ضد الشرطة يستغلون الوضع لمواصلة تنفيذ أجندات تنشر العنف.وأشار وزير العدل الأمريكي، إلى أن أعمال العنف التي شهدتها مناطق عدة كانت من تخطيط وقيادة متطرفين ويساريين، لافتا إلى أن المتعصبين والمحرضين المندسين يستغلون الوضع لمواصلة تنفيذ أجندتهم للعنف.وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق عن أن تدخل الحكومة الفيدرالية لوقف الاضطرابات في الولايات المتحدة قد يشمل الاعتقالات واستخدام القوة "غير المحدودة" للجيش.