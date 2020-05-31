مخاوف أمريكية من زيادة تفشي كورونا بسبب احتجاجات فلويد

حذر عمدة مدينة أتلانتا الأمريكية من زيادة تفشي فيروس كورونا المستجد، بسبب الاحتجاجات التي خرجت في المدينة وولايات أخرى اعتراضا على مقتل جورج فلويد على يد أفراد الشرطة الأمريكية.ودعا عمدة أتلانتا كيشا لانس بوتومز، الأحد، المشاركين في هذه الاحتجاجات إلى الخضوع لاختبار فيروس كورونا خوفا من إصابتهم بالمرض بسبب التجمعات الكثيفة التي شهدتها التظاهرات وذلك وفق وكالة "أسوشيتيد برس" الأمريكية.وحذر عمدة أتلانتا من أنه "لا يزال هناك جائحة في أمريكا تقتل السود والبيض بأعداد أكبر" في إشارة إلى كورونا.وقالت الوكالة إن الاحتجاجات العنيفة على وفاة جورج فلويد هزت الولايات المتحدة، حيث تحولت بعض الاحتجاجات إلى أعمال شغب واشتباكات مع الشرطة تاركين المتاجر مشتعلة والسيارات محطمة في الشوارع.ويخشى خبراء الصحة من أن حاملي الفيروس غير المعروف بإصابتهم يمكن أن يصيبوا الآخرين عن غير قصد في الاحتجاجات، حيث يكون الناس مكتظين بجانب عدم ارتداء الكثير منهم أقنعة.وقال برادلي بولوك رئيس قسم علوم الصحة العامة في جامعة كاليفورنيا: "سواء تم إطلاق النار عليهم أم لا، فإن ذلك لا يمنعهم من الإصابة بالفيروس"، وذلك في إشارة إلى تأكيد إصابة العديد من المحتجين بكورونا.وسجلت الولايات المتحدة أكثر من 1.7 مليون إصابة وحوالي 104000 حالة وفاة في هذا الوباء، مما أثر بشكل غير متناسب على الأقليات العرقية في دولة ليس لديها رعاية صحية شاملة، وفقا للوكالة.وقالت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة إن العديد من المتظاهرين الذين يرتدون الأقنعة ليسوا مضمون عدم إصابتهم بالوباء، مشيرة إلى أن أقنعة القماش تمنع الأشخاص المصابين من نشر الفيروس ولكنها ليست مصممة لحماية مرتديها من الإصابة به.