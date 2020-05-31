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الأحد 31 مايو 2020 الموافق 08 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

أوتو

تحفة جديدة من «MINI» لعشاق سيارات الكروس الصغيرة

الأحد 31/مايو/2020 - 06:35 م
Countryman
Countryman
وكالات
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تتطلع أنظار محبي سيارات الكروس أوفر الصغيرة إلى النموذج القادم من سيارات Countryman الذي ستطرحه MINI في الأسواق قريبا.

وبالنظر للصور التي نشرت للسيارة الجديدة نلاحظ أنها أتت بحجم شبيه بحجم سيارات Countryman الحالية، لكن تصميمها الخارجي حصل على العديد من عناصر التميز.

وما يلفت النظر في هذه المركبة هو التصميم الحديث للمصابيح الأمامية التي أحيطت بشرائط إضاءة بيضاء من نوع LED، إضافة إلى المصابيح الخلفية التي زودت بشرائط مضيئة حمراء تشبه الخطوط الموجودة في العلم البريطاني، وكذلك التصميم المميز للسقف الذي أتى بألوان تختلف عن ألوان الهيكل الأساسية، وحصل على جنح هوائي صغير في نهايته.

أما قمرة هذه المركبة فقد حافظت على الروح الكلاسيكية لسيارات MINI من خلال لوحات العدادات المستديرة الشكل، كما حصلت على واجهة قيادة مزينة بعناصر من ألياف الكربون، فيها شاشة مستديرة في وسطها.

ومن الناحية التقنية حصلت هذه السيارة على نوعين من المحركات، محركات بنزين توربينية بسعة 1.5 لتر وعزم 136 حصانا، ومحركات ديزل بسعة لترين وعزم 150 حصانا، لتعمل مع علب سرعة ميكانيكية وأوتوماتيكية بـ 6 مراحل.

ويفترض أن تطرح هذه المركبة في الأسواق قبل نهاية النصف الأول من العام الجاري، بأسعار تبدأ من 29500 يورو.

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