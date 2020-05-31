رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 31 مايو 2020 الموافق 08 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

رواية «الباشا».. نظرة جديدة لحياة «نوبار»

الأحد 31/مايو/2020 - 06:32 م
رواية الباشا
رواية الباشا
جمال عاشور
طباعة
أعلن القطاع الثقافي لجمعية القاهرة الخيرية الأرمنية العامة، إصدار رواية «الباشا» للكاتب سمير زكي، بدعم من صندوق «ساتينج شاكر» التابع للجمعية، ويهتم بإصدار الكتب التاريخية والثقافية والفنية المهتمة بالتاريخ الأرمني ورواده ممن أسهموا في التاريخ المصري والعالمي، وبلغت إصدارتها حتى الآن ما يقارب المائة إصدار منذ عام 1995.

رواية «الباشا» هي أحدث الإصدارات الشيّقة التى تعرض حِقبة من التاريخ المصري عمومًا والأرمني خاصة؛ حيث تتناول في أسلوب سردي مُلهم فترة من أزهى فترات الحكم المصري ألا وهي فترة حكم محمد علي باشا ومَن خلفه مِن حكام، وذلك من خلال تسليط الضوء على مجموعة من موظفي المَعِيَّة السنية الذين عملوا تحت إمْرَة نوبار باشا متناولين تاريخ حياته الحافل بالإنجازات التي ساهمت في تغيير شكل السياسة المصرية وقتها بشكل عام.

ونوبار باشا شخصية لا يختلف عليها أحد فى أنه بذل من جهده وعرقه وحياته في سبيل خدمة الأسرة العلوية ما يقارب الستين عامًا دون كلل أو ملل، وكان مثالًا للموظف المجتهد المخلص الذي قدم الغالي والنفيس من أجل رفعة شأن اللواء المصري عاليًا، وله مواقف مشرفة داخل البلاط العلوي والتاريخ المصري لا يمكن أن تُمحى من ذاكرة الزمان حتى وإن حقد الحاقدون ومكر الواشون إلا أنه كان دائمًا ثابتًا على مبادئه التي تشرَّبها من خاله باغوص بك يوسفيان وزير التجارة الافرنجية في عهد عزيز مصر محمد علي باشا.

وصرح الدكتور فيكن جيزماجيان رئيس الجمعية بأن هذا العمل هو التعاون الأول مع الكاتب الروائي والمخرج السينمائي سمير زكي من خلال إصدار رواية "الباشا" التى تتناول حياة نوبار باشا أول رئيس نظار لمصر في ذلك الوقت، وأشاد بالمجهود المبذول في الرواية من تجميع المادة التاريخية التى أجاد «زكي» في صياغتها بأسلوب متقن وحبكة فريدة من نوعها؛ حيث يشاهد القارئ فيلمًا سينمائيًا داخل أروقة الكتاب مما شجع إدارة الجمعية على دراسة تحويل هذه الرواية إلى عمل درامي خلال الفترة المقبلة كى تصل إلى أكبر قدر من الشغوفين بالتاريخ الأرمني الذى يعتبر جزءًا لا ينفصل عن تاريخ مصر.

ونوه السيد فيكن إلى أن وجود الأرمن ضاربٌ في تاريخ وعمق الشعب المصري منذ أيام الدولة الفاطمية إلا أنه كان يظهر ويختفي على الساحة المصرية تبعًا للظروف المحيطة ألا أن فترة حكم الأسرة العلوية كان شاهدًا على ظهور الأرمن بشكلٍ ملفتٍ داخل فسيفساء الشعب المصري مما نسج تضافرًا قويًا صَعُب أن يمحوه الزمان أو أن يأتي عليه بأى شكل من الأشكال. ولا يستطيع أحد أن ينسى جهود الشعب المصري في احتواء ضحايا الشعب الأرمني وقت المذابح الحميدية بدءًا من عام 1896 وحتى 1915 حيث فتحت أرض النيل الخصيب ذراعيها واحتضنت الهاربين الفارين من الإبادة البشعة، وانتشر الأرمن في ربوع مصر ينهلون من خيرها ويتآخون مع شعبها مقتسمين معه لقمة العيش وسبل المعيشة حتى يومنا هذا.

رواية «الباشا» هي العمل الروائي الأول الذي تصدره الجمعية عن طريق دعمها الثقافي من خلال صندوق "ساتينج شاكر". والجمعية هى إحدى ذخائر باغوص باشا ابن نوبار باشا الذى قام بتأسيسها عام 1906 لرعاية الشأن الأرمني في مصر والعالم.

موضوعات متعلقة

مصر تتعرض لمنخفض جوي يبدأ غدًا (فيديو)

رئيس الوزراء يُصدر قرارًا بتعديل مواعيد حظر التجوال

الصحة: 50% من مصابى كورونا يصلون المستشفيات فى حالة متأخرة جدًا

الصحة تكشف سبب حذف «التامفيلو» من بروتوكول علاج مصابي كورونا

الصور

image description

المواطنون ملتزمون بالكمامات في المناطق الريفية

image description

التزام المواطنين بالكمامات يظهر بوضوح فى الشوارع والمواصلات

image description

المواطنون ملتزمون بارتداء الكمامة في المترو (صور)

image description

جنازة الفنان الراحل حسن حسني

image description

التزام المواطنين بارتداء الكمامة في القطارات

الأكثر قراءة

رئيس الوزراء يُصدر قرارًا بتعديل مواعيد حظر التجوال

مواعيد جديدة لحظر التجوال بداية من اليوم

الصف الثالث الإعدادى.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 الإسكندرية وباقي المحافظات Nategtk

الصحة: 50% من مصابى كورونا يصلون المستشفيات فى حالة متأخرة جدًا

إنفوجراف

image description

5 إصابات بفيروس كورونا بين نواب البرلمان (إنفوجراف)

image description

8 معلومات عن قضية منة عبد العزيز (إنفوجراف)

image description

نشرات الشركات المدرجة في المؤشر الرئيسي للبورصة (إنفوجراف)

image description

طبيب أمراض صدرية: تفاوت ملحوظ فى أعراض الإصابة بفيروس كورونا

أيام زمان

قصة الخطابات المجهولة بين رئيس فرنسا «ميتران» ونجيب محفوظ

محمود المليجي.. طالب صباحًا نشال ظهرًا والأستاذ رآه في القيود ولم يضمنه

فايزة أحمد.. شيخ ضرير علمها العزف وغنت تحت تهديد بالقتل

«العائلة».. المسلسل الوحيد الذي تابعه مفتي الجمهورية الأسبق في رمضان

نجم الساعة

محمود المليجي.. طالب صباحًا نشال ظهرًا والأستاذ رآه في القيود ولم يضمنه

الصحة

«البق» يمنح البشرية أملا في تطوير لقاح كورونا

دراسة تكشف فائدة القهوة فى معالجة اضطرابات الهضم

الكنديون يعانون من تدهور صحتهم العقلية بسبب إجراءات التباعد الاجتماعي

تحالف «كورونا» و«التبغ» يدمر صحة الإنسان

منوعات

«بيت جميل أونلاين» يقدم ورش عمل مجانية في الحرف والفنون التراثية

الأرجنتين تدرس دعم شركة الطيران الحكومية بـ 880 مليون دولار

مالطا تقرر إعادة فتح مطارها أول يوليو

تأجيل العمل في خط سكة حديد يربط سنغافورة بماليزيا حتى نهاية العام

مقالات الرأي
ماجد حبته
أحزاب الإرهابيين وشوارعهم
عمرو خالد
«رب اشرح لى صدرى».. دعاء كل من ضاقت به نفسه
د. منى حلمى
زمن ارتداء الأقنعة.. والكمامات والنوم فى زجاجات المطهرات
لواء.حمدى البطران
مقدماتُ حربِ 1967 [2]
المزيد

الثقافة

«النزيل رقم 1».. رواية لمعاناة الجيش الأبيض في مواجهة كورونا

رواية «الباشا».. نظرة جديدة لحياة «نوبار»

حسني الإتلاتي يطلق مبادرة الإعلام البديل للتعريف بالشعراء

المؤتمر الدولي للرواية 2020 يعقد بلقاءات افتراضية لأول مرة