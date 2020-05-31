محافظ الفيوم يناقش خطة التخلص من النفايات والمخلفات الخطرة بمنازل مصابى كورونا

‏عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعًا مع الدكتور محمد عبدالفتاح رئيس الإدارة المركزية للشئون الوقائية بوزارة الصحة، والدكتورة أميمة عباس مدير مديرية الشئون الصحية بالفيوم، لمتابعة تنفيذ عدد من الإجراءات الجديدة لمجابهة فيروس كورونا المستجد، ومتابعة توصيل الأدوية لمرضى كورونا فى العزل المنزلي، والتخلص الآمن من النفايات.حضر اللقاء الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء عبدالقادر النوري سكرتير عام المحافظة، والمهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة المساعد، والدكتور أدهم عبدالمعطي مدير إسعاف الفيوم، وفريق من وزارة الصحة.وناقش محافظ الفيوم عدد من الإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي لفيروس كورونا المستجد ومنع انتشاره بالمحافظة، وكذلك مناقشة آليات الخطط الجديدة طبقًا لبروتوكول وزارة الصحة، وتسليم "شنط" الأدوية لمصابى كورونا الذين يتلقون العلاج بمنازلهم، والذين ما زالت نتائج تحاليلهم إيجابية، ولكن تشهد حالتهم الطبية استقرارًا، مع تراجع الأعراض المرضية، وعدم احتياجهم في الوقت الراهن للحجز بالمستشفى.وأكد محافظ الفيوم ضرورة طبع بروتوكول وزارة الصحة بشأن الإجراءات الوقائية فى التعامل مع فيروس كورونا، ولصقه فى صورة لوحات إرشادية بجميع الوحدات الصحية، مشددًا على ضرورة تواجد الأطقم الطبية على رأس العمل، وتفعيل دور الرائدات الريفيات فى التوعية بطرق التشخيص والإجراءات المطلوبة فى العزل المنزلي للمصابين.وتناول اللقاء أيضًا مناقشة خطة التخلص الآمن من النفايات والمخلفات الخطرة بمنازل المصابين بفيروس كورونا، بالتنسيق مع الوحدات المحلية، وتحت إشراف مديرية الصحة، وذلك بعد تدريب القائمين على الأمر بمعرفة إدارة مكافحة العدوى بالمديرية.