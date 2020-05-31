اليمن: مقتل 30 حوثيا شرقى صنعاء

قتل 30 عنصرا من ميليشيا الحوثي باليمن، فضلا عن إصابة آخرين؛ إثر تصدي قوات الجيش الوطني اليمني، اليوم الأحد، لهجوم للميليشيات بمديرية نهم شرقي صنعاء.وقال مصدر عسكري- في تصريح أوردته وكالة الأنباء اليمنية- إن قوات الجيش مسنودة بالمقاومة الشعبية تصدت لهجوم للميليشيات في نجد العتق وجبال بحرة وسلسلة جبال صلب جنوبي غرب مديرية نهم.على جانب آخر استهدفت مقاتلات التحالف تعزيزات للميليشيات كانت في طريقها إلى الجبهة وأسفرت الغارات عن تدمير قرابة 10 أطقم ومصرع جميع من كانوا على متنها.كما استهدفت مقاتلات التحالف مواقع متفرقة للميليشيات بمديرية نهم وتمكنت من تدمير 5 عربات قتالية.