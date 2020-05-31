ارتفاع حالات وفاة كورونا في بريطانيا إلى 38489

أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الأحد، أن عدد حالات الوفاة لأشخاص أثبتت الاختبارات إصابتهم بمرض كوفيد-19 ارتفع لـ113 حالة ليصبح إجمالي عدد الوفيات 38489.