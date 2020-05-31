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الأحد 31 مايو 2020 الموافق 08 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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ارتفاع حالات وفاة كورونا في بريطانيا إلى 38489
الأحد 31/مايو/2020 - 05:16 م
كورونا
وكالات
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أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الأحد، أن عدد حالات الوفاة لأشخاص أثبتت الاختبارات إصابتهم بمرض كوفيد-19 ارتفع لـ113 حالة ليصبح إجمالي عدد الوفيات 38489.
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