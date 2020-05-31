لبنان يسجل 29 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، تسجيل 29 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين بالفيروس في عموم لبنان إلى 1220 حالة ثبتت من خلال الفحوص المخبرية التي أجريت في المستشفيات الجامعية اللبنانية والمختبرات الخاصة المعتمدة ومطار رفيق الحريري الدولي (مطار بيروت).وذكرت الوزارة - في بيان اليوم الأحد- أن عدد الفحوصات المخبرية التي أجريت على مدى الساعات الـ 24 الماضية للكشف عن الإصابة بالفيروس بلغ 1494 فحصا شملت المقيمين داخل لبنان والعائدين من الخارج في رحلات الإجلاء الجوية الاستثنائية.