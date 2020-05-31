توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة أسوان ووزارة الري والموارد المائية

وقعت جامعة أسوان، اليوم الأحد، بروتوكول تعاون مع وزارة الموارد المائية والري، بحضور المهندس محمد علي إبراهيم الشروني وكيل وزارة الري بأسوان ورئيس الإدارة المركزية، والدكتور أيمن عثمان نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد زكريا مدير المركز.وأكد الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان، أن توقيع البروتوكول يأتي في إطار التوجه الرئاسي للاستعانة بالجامعات والمراكز البحثية لتقديم المشورة العلمية لكون الجامعة تمثل بيت الخبرة وفي ظل إهدار موارد المياه بالري القديم، ويتضمن البروتوكول إجراء التصميمات الهندسية الحديثة والعمل على تطوير شبكات ونظم الري الحديث والإشراف على المشروعات التابعة لوزارة الري وإعداد مستندات الطرح داخل نطاق المحافظة.وأشار المهندس محمد علي الشروني، وكيل وزارة الموارد المائية والري بأسوان، إلى أن توقيع البرتوكول يأتي في إطار خطة وحرص أجهزة الدولة ووزارة الموارد المائية والري لدعم محاور التنمية ومن ضمنها الري والتنمية والزراعة، وذلك بتوجيهات رئيس الجمهورية وتقوم وزارة الري بعمل مشروعات لتأهيل الترع وشبكات الري لتحسين حالة الري وتقليل فواقد المياه بما يرفع من إنتاجية الأراضي الزراعية ودعم الاقتصاد ولحاجة وزارة الري للاستفادة من الخبرات العلمية والهندسية لجامعة أسوان ومركز الدراسات والاستشارات الهندسية بالجامعة لتعظيم الاستفادة تم توقيع برتوكول تعاون بين الجامعة ووزارة الري وذلك لعمل الدراسات والتصميمات لتلك المشروعات مع الأشراف العام علي الأعمال والاختبارات وأعمال ضبط الجودة.وأضاف الدكتور أيمن عثمان نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، أن الجامعة أعدت خطة طموحة للتعاون مع المؤسسات الحكومية المختلفة ومنظمات المجتمع المدني بتقديم كافة الخبرات البحثية والدراسات الاستشارية في النهوض بالقطاعات.وأوضح الدكتور لؤي سعد الدين نصرت عميد كلية الهندسة ونائب رئيس مجلس إدارة المركز، بأنه يضم نخبة من المتخصصين من كبار أساتذة الجامعة في مختلف التخصصات الأكاديمية والعلمية، ويقوم المركز بتقديم كافة الاستشارات الهندسية والدراسات العلمية ولديه أساتذة متخصصين في مجال المياه والري ولإقامة السدود والعمل على فتح آفاق جديدة للتنمية في مجال تعظيم موارد المياه بأسوان.