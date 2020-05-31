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الأحد 31 مايو 2020 الموافق 08 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

هشام مجدي

تفاصيل إصابة 4 أعضاء من مجلس النواب بـ«كورونا»

الأحد 31/مايو/2020 - 05:15 م
مجلس النواب
مجلس النواب
إيمان ماهر
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بعد انتشار فيروس كورونا المستجد حرص البرلمان على التعقيم واتخاذ جميع الإجراءات الوقائية اللازمة، ولكن نظرا لاختلاط النواب في دوائرهم أصيب أربعة منهم ويخضعون الآن في العزل الصحى لتلقى العلاج.

وتستعرض "الدستور" في سياق السطور التالية تفاصيل إصابة النواب.

عيد هيكل
أعلن مجلس النواب، اليوم الأحد، إصابة النائب عيد هيكل نائب دائرة المرج بكورونا وتم نقله إلى مستشفى العزل لتلقى العلاج، لافتا إلى أنه بعدما شعر البرلماني بارتفاع في درجة الحرارة وأعراض تنفسية، أجرى مسحة للكشف عن فيروس كورونا وثبتت إيجابية إصابته، وهو حاليا بإحدى المستشفيات الخاصة بالقاهرة وحالته مستقرة.

عمرو وطني
أصيب النائب عمرو وطنى عضو مجلس النواب عن دائرة الشرابية والزاوية الحمراء بالفيروس وتم نقله إلى إحدى المستشفيات الخاصة للعزل.

نشوى الديب
كما أصيبت نائبة إمبابة النائبة نشوى الديب بالفيروس أثناء وجودها فى مستشفى الحميات ليتم نقلها لإحدى مستشفيات العزل.

شيرين فراج
وكانت النائبة شيرين فراج أصيبت هى وأسرتها وتم إحالتها إلى مستشفى العزل وتماثلت إلى الشفاء، كما أنها تعد أول نائبة أصيبت بفيروس "كورونا"، وتم احتجازها في قصر العيني الفرنساوي.

هشام مجدى
أما النائب هشام مجدي تم أخذ منه مسحة لأنه يعانى من بعض الأعراض التنفسية ولكن نتيجة المسحة لم تظهر بعد، موضحا أنه دخل مستشفي العزل لليوم الثانى، وأجرى تحاليل وفحوصات للاطمئنان على نفسه.

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