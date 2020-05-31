إصابة نائب ومستشار محافظ الإسكندرية بكورونا

أعلنت محافظة الإسكندرية، إصابة أحمد جمال، نائب المحافظ، واللواء حمدي الحشاش، مستشار المحافظ، بفيروس كورونا المستجد.وقالت المحافظة في بيان، إن نتيجة مسحات المخالطين للحالة الإيجابية بمحافظة الإسكندرية الخاصة باللواء محمد سحلول، مستشار المحافظ، ورئيس وحدة التدخل السريع كشفت عن إصابة كل من أحمد جمال، نائب المحافظ، واللواء حمدي الحشاش، مستشار المحافظ، بفيروس كورونا المستجد.وأضافت المحافظة أن كلا منهما بصحة جيدة ويتلقيان العلاج، متمنية لهما الشفاء العاجل وجميع المصابين.كانت محافظة الإسكندرية، أعلنت إصابة اللواء محمد سحلول، مستشار المحافظ ورئيس وحدة التدخل السريع لإزالة مخالفات البناء، بفيروس كورونا المستجد.وأشارت المحافظة إلى أنه فى إطار الإجراءات الوقائية التي تقوم بها محافظة الإسكندرية من متابعة دورية للمسئولين التنفيذيين والموظفين، والقائمين على تنفيذ الأعمال الميدانية بديوان محافظة الإسكندرية، تبين بالمتابعة والفحص إيجابية نتيجة التحليل الخاص باللواء محمد سحلول، مستشار المحافظ ورئيس وحدة التدخل السريع لإزالة مخالفات البناء.وأجرى اللواء محمد عبدالوهاب، سكرتير عام محافظة الإسكندرية، التحاليل الخاصة بفيروس كورونا المستجد، وجاءت نتيجة عينات التحاليل والمسحة الخاصة به سلبية.