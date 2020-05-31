محافظ مطروح يتفقد وحدات الطابية العشوائية بعد تحويلها لحضارية

تفقد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم الأحد، إنهاء الأعمال والتشطيبات النهائية للعمارة السكنية لأهالي منطقة الطابية وتمت الأعمال بالتعاون بين محافظة مطروح وصندوق تطوير العشوائيات وتنفذه مديرية الإسكان بالمحافظة، وذلك في إطار القضاء على المناطق العشوائية والحفاظ على المظهر الحضاري اللائق بالمحافظة.وتم إنهاء الأعمال وجاري مراجعة لوحة الكهرباء بالمبنى وتنظيفه مع تلافي كل الملاحظات الخاصة بالمبنى وسيتم الإعلان قريبًا عن موعد إجراء القرعة لأهالي منطقة الطابية وتسليمهم وحداتهم السكنية وعددها ٣٢ وحدة في إطار توفير حياة كريمة ومسكن لائق بالأهالي.جاء ذلك بحضور السكرتير العام المساعد ووكيل وزارة الإسكان ومدير التخطيط العمراني في المحافظة.