هدوء حذر فى السودان بعد هجمات ميليشيات إثيوبيا

أكد المتحدث باسم الجيش السوداني، العميد الركن عامر محمد الحسن، إن الأوضاع في الوقت الحالي هادئة، لافتًا إلى أنه من المتوقع أن تكون هناك هجمات في أي لحظة.جاء ذلك تعقيبا على مقتل ضابط وإصابة 9 مدنيين وعسكريين في اشتباك الخميس بين ميليشيات إثيوبية والقوات السودانية في منطقة الفشقة الحدودية بين البلدين.وذكر الحسن أن الأوضاع عادت إلى الهدوء الحذر، مضيفا أن "الجيشين استلما مواقعهما من دون أي اشتباكات حاليا"، وفقا لموقع سكاي نيوز العربية.وأشار إلى أن هناك هدوءا نسبيا وحذرا، لكن التوقعات تتجه إلى عودة الهجمات في أي لحظة، بسبب عدم السيطرة الواضحة من جانب القوات الإثيوبية على الميليشيات.وأضاف: «معالجة المشكلة من جذورها تكمن في التزام القوات الإثيوبية بمنع هذه الميليشيات من الدخول للأراضي السودانية لأي سبب من الأسباب والالتزام أيضا بالقرارات والاتفاقات المشتركة».وأردف: «المسألة متروكة لإثيوبيا، وخياراتنا متاحة للتعامل مع هذه المسألة لحفظ مواطنينا وحماية ممتلكاتهم».