الزراعة تصدر 9 توصيات لمحاصيل الأعلاف الخضراء
الأحد 31/مايو/2020 - 05:05 م
عبدالناصرمحمدطباعة
أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي نشرة بالتوصيات الفنية الواجب على مزارعي محاصيل الأعلاف الخضراء الشتوية والصيفية، مراعاتها خلال شهر يونيو.
وتمثلت التوصيات في الآتي:
أولًا: البرسيم المسقاوي:
• يبدأ الحصاد بمجرد انتهاء عملية النضج في الصباح الباكر.
• يتم عملية الدراس بمجرد جفاف البرسيم بعد الحصاد.
• تتم عملية الغربلة وإجراءات الفحص والاعتماد للمساحات المبلغ عنها من قبل استعداد لتعبئتها وتخزينها للبيع في أغسطس وسبتمبر.
ثانيًا: البرسيم الحجازي:
• يترك البرسيم الذي تم حشه في شهر مايو في حالة الحصول على بذرة.
ثالثًا: محاصيل العلف الصيفية:
• إجراء عمليات العزيق وإعطاء جرعة السماد الأزوتي الموصي بها سابقًا.
• أخذ الحشة الأولى لزراعات الصيفي التي تمت في أبريل.
• إضافة الجرعة الثانية من السماد الأزوتي عقب الحش.
• الحش على ارتفاع من 7-10سم من سطح التربة في محاصيل العلف الصيفية.
• الحش في اللوبيا على ارتفاع 20 سم أي بعد 20 سم من الجذر لضمان استمرار النمو في الحشات التالية.
وتمثلت التوصيات في الآتي:
أولًا: البرسيم المسقاوي:
• يبدأ الحصاد بمجرد انتهاء عملية النضج في الصباح الباكر.
• يتم عملية الدراس بمجرد جفاف البرسيم بعد الحصاد.
• تتم عملية الغربلة وإجراءات الفحص والاعتماد للمساحات المبلغ عنها من قبل استعداد لتعبئتها وتخزينها للبيع في أغسطس وسبتمبر.
ثانيًا: البرسيم الحجازي:
• يترك البرسيم الذي تم حشه في شهر مايو في حالة الحصول على بذرة.
ثالثًا: محاصيل العلف الصيفية:
• إجراء عمليات العزيق وإعطاء جرعة السماد الأزوتي الموصي بها سابقًا.
• أخذ الحشة الأولى لزراعات الصيفي التي تمت في أبريل.
• إضافة الجرعة الثانية من السماد الأزوتي عقب الحش.
• الحش على ارتفاع من 7-10سم من سطح التربة في محاصيل العلف الصيفية.
• الحش في اللوبيا على ارتفاع 20 سم أي بعد 20 سم من الجذر لضمان استمرار النمو في الحشات التالية.