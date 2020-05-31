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الأحد 31 مايو 2020 الموافق 08 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيس الوزراء الإسبانى يؤكد عزمه طلب تمديد حالة الطوارئ لمدة أسبوعين

الأحد 31/مايو/2020 - 04:49 م
بيدرو سانشيز
بيدرو سانشيز
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أكّد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز اليوم الأحد، لقادة الحكومات الإقليمية في بلاده، أنه سيطلب من البرلمان تمديدا سادسا وأخيرا لحالة الطوارئ لمدة أسبوعين مع استمرار تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 في البلاد.

ووفقا لما نشرته صحيفة إل باييس الإسبانية عبر موقعها الإلكتروني، سيصوّت مجلس النواب على الإجراء يوم الأربعاء المقبل، وسيجري تمديد حالة الطوارئ حتى 21 يونيو المقبل إذا تم إقراره بالأغلبية.

وتعد حالة الطوارئ أقل تدابير الطوارئ الثلاثة التي يمكن للسلطات اتخاذها في الحالات الطارئة بموجب الدستور الإسباني، وكانت الحكومة قد أعلنتها مع تفشي جائحة كورونا لتتمكن من تحديد إقامة المواطنين في منازلهم لتحجيم انتشار الفيروس.

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